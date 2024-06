Jurassic World 4 sarà girato in Thailandia, Malta e Regno Unito

Le autorità tailandesi avvertono che il film sui dinosauri non danneggia l’ambiente naturale

“Jurassic World 4” della Universal Pictures sfrutterà location in Tailandia e studi a Malta e nel Regno Unito.

Diretto da Gareth Edwards, prodotto da Steven Spielberg, Frank Marshall e Patrick Crawley, il film dovrebbe avere nel cast Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Manuel Garcia Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaze e David Iacono.

La serie Jurassic Park è iniziata con il film diretto da Spielberg nel 1993, a cui sono seguiti altri due film nel 1997 e nel 2001. Ha portato anche alla serie di tre film Jurassic World nel 2015.

Da una sceneggiatura di David Koepp, il nuovo film è descritto come “una nuova interpretazione che lancia una nuova era giurassica, seguendo tre adulti e tre adolescenti bloccati sull’isola”. Il nuovo film è anche etichettato come “Jurassic World 4” e “Jurassic City”.

La produzione di un mese dell’unità tailandese è stata confermata dal direttore generale del Ministero del turismo del paese, Gaturun Phakdiwanit. Ha detto che la produzione avrà luogo dal 13 giugno al 16 luglio in località tra cui Bangkok, Trang, Phang Nga, Phuket e Chiang Mai. Inoltre, si prevede che il completamento della cascata Huai To, all’interno del Parco Nazionale Khao Phanom Bencha nella provincia di Krabi, richiederà una settimana.

Si prevede che la produzione genererà un beneficio economico del valore di 650 milioni di baht (18 milioni di dollari) per il paese, attraverso il noleggio di attrezzature, alloggi, affitto di locali, trasporti e servizi di ristorazione, ha detto il funzionario. Si prevede inoltre che il film ricerchi sostegno nazionale attraverso il sistema tailandese di sconti sulla spesa produttiva del 20%, aperto ai film internazionali che spendono più di 100 THB (2,75 milioni di dollari) nel paese.

Non è chiaro quali membri del cast saranno in Thailandia. Amblin Entertainment, Universal Pictures e Kennedy/Marshall non hanno risposto alle ripetute domande. diversificato.

Il ministro tailandese delle risorse naturali e dell’ambiente Patcharaphat Wongsuwan ha detto che la Thailandia è stata “onorata” di ospitare le riprese. Tuttavia, ha anche messo in guardia dai danni ambientali. “È strettamente necessario che rispettino le leggi e i regolamenti pertinenti e non debbano influenzare o danneggiare le risorse naturali e l’ambiente”, ha affermato Wongsuwan in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook del Dipartimento dei parchi nazionali.

Circa 25 anni fa, il sud della Thailandia ospitò una produzione di The Beach di Leonardo DiCaprio di Danny Boyle. Ciò ha portato all’eccessivo turismo sull’isola di Phi Phi e alla chiusura di Maya Bay per diversi anni mentre le spiagge e il paesaggio si riprendevano.

La produzione seguirà a Malta, facilitata da Latina Productions e Malta Film Studios, tra luglio e settembre, seguita da Sky Studios Elstree, attraverso Saga Productions. La consegna del film completo, prodotto da Kennedy/Marshall, Amblin Entertainment e Universal Pictures, è prevista per il 2 luglio 2025.

Altre posizioni chiave nella troupe includono il direttore della fotografia John Matheson, l’AD Jack Ravenscroft e la direttrice del casting Gina Jay.

Sarah Scott, vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione, e il direttore creativo esecutivo dello sviluppo della produzione Jacqueline Jarrell stanno supervisionando il progetto per la Universal.