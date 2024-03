Kaitlyn Clark e Iowa attaccano il Colorado per organizzare una rivincita dei pesi massimi con Angel Reese e LSU negli Elite Eight

Kaitlin Clark e Iowa hanno un appuntamento con Angel Reese e LSU nella finale regionale di Albany 2 lunedì. (Andy Lyons/Getty Images)

È fissata una rivincita.

Dopo che la partita per il titolo nazionale del 2023 ha infiammato il mondo del basket, Iowa State e LSU torneranno al torneo Elite Eight. Kaitlin Clark e la testa di serie dell'Iowa hanno fatto un lavoro facile con la testa di serie n. 5 del Colorado sabato nel round Sweet 16 89-68.

Quella partita arrivò dopo che la LSU n. 3 aveva battuto la UCLA n. 2 in un thriller 78-69 guidato dai Bruins a due minuti dalla fine. Successivamente, gli Hawkeyes e i Tigers si incontreranno lunedì in una finale regionale con in palio la trasferta alle Final Four.

Il gioco vedrà protagonisti i campioni dell'All-America Clark e Angel Reese, il MOP delle Final Four in carica che ha guidato la LSU oltre lo stato dell'Iowa al campionato 2023. Entrambe le squadre hanno battuto i libri dei record sulla strada verso la partita per il titolo. Una volta finito, Reiss non si è trattenuto dallo schernire Clarke in faccia, un momento che Reiss ha descritto dopo la partita come “nella mia borsa”.

Ora sistemeranno le cose sul campo per l'ultima volta.

Clark lancia un piatto e segna per rovesciare i Buffaloes

Clark, come al solito, ha brillato nella vittoria di sabato. Questa volta l'industria dei giochi è stata al centro della scena. Clark ha fornito otto assist nel primo tempo mentre l'Iowa si portava in vantaggio per 48-35. Clark ha detto a Holly Rowe di ESPN durante l'intervallo che la sua regia era “la chiave del gioco”.

“Penso che sia la chiave del gioco”, ha detto Clark. “Abbiamo molti ragazzi in doppia cifra. Siamo davvero bravi. La nostra offensiva sulla palla è davvero buona, l'abilità di farlo. Schiacciano. L'abilità di colpire Hannah”. [Stuelke] Alla grande.”

Nel secondo tempo è stato più o meno lo stesso. Il Colorado ha mantenuto il margine a 13 punti con un deficit di 58-45 a metà del terzo quarto. Ma gli Hawkeyes hanno aumentato il loro vantaggio portandolo sul 68-47 entrando nel quarto quarto. E da lì non hanno ceduto.

Dopo aver sudato nel secondo turno in casa contro il West Virginia, la vittoria di sabato sul Colorado è servita da preludio all'evento principale che attende lunedì. Come al solito, Clark ha fatto tutto.

Il punteggio di Clark non è stato influenzato dalla sua attenzione nel fornire supporto ai suoi compagni di squadra, anche durante un giorno libero vicino e da una lunga distanza. Ha concluso con 29 punti, 15 assist, sei rimbalzi, un muro e un recupero. Ha tirato 13 su 22 dal campo e 3 su 11 da 3 punti.

La partita è stata lasciata a una standing ovation da parte del pubblico riconoscente di Albany con 1:39 rimanente e Iowa in vantaggio per 87-68.

Clark: la rivincita LSU-Iowa “molto positiva per il basket femminile”

Dopo la partita, Clark ha parlato della situazione di stallo con Reese e la LSU quando ha parlato con Rowe.

“È molto positivo per il basket femminile”, ha detto Clark. “Ad essere onesti, ho guardato molte partite della LSU, e quello che fanno per il basket femminile e il modo in cui i loro fan li supportano è straordinario. …

“So che sarà una grande partita ed entrambe le squadre saranno pronte a partire. Sarà una grande partita per noi. Non potremmo essere più emozionati”.

In parte, è stato un prodotto della sua regia, poiché tutti e cinque i titolari dell'Iowa hanno segnato in doppia cifra. Stuelke ha realizzato una doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi. Kate Martin ha segnato 14 punti e nove rimbalzi. Sydney Affolter ha segnato 15 punti e cinque rimbalzi, mentre Gabe Marshall ha segnato 14 punti.

Gli Hawkeyes hanno tirato con il 53,8% dal campo e il 40,9% (9 su 22) da 3 punti. Hanno limitato il Colorado al 37,5% di tiri dal campo e al 27,6% (8 su 29) da oltre l'arco. Hanno mantenuto un vantaggio di rimbalzo 43-34.

È stato il tipo di sforzo di cui gli Occhi di Falco avranno bisogno lunedì per vendicare la sconfitta nella partita per il titolo dell'anno scorso.