Kamala Harris sta ufficialmente rilevando l’account della campagna Biden-Harris: solo lei può

CNN

—



La campagna Biden-Harris di domenica ha modificato formalmente la sua domanda presso la Commissione elettorale federale per rinominare il suo comitato primario e dichiarare Kamala Harris la candidata presidenziale.

Se rimane in corsa per le elezioni generali, Harris potrebbe prendere il controllo del conto della campagna Biden-Harris, che aveva quasi 96 milioni di dollari in contanti alla fine di giugno, secondo il Campaign Law Center.

“In particolare, dal momento che Biden e Harris condividono una squadra elettorale, se lui è sulla lista democratica come candidato presidenziale o vicepresidenziale, il vicepresidente e il suo vicepresidente potranno continuare a utilizzare i fondi elettorali esistenti per le elezioni generali”, ha affermato Trevor. Potter, fondatore e presidente del Campaign Law Center. detto in un comunicato.

Alcune ore dopo che il presidente Joe Biden si era ritirato dalla corsa, il team della campagna ha depositato documenti presso la Commissione elettorale federale in cui si notava che “il nome del comitato è diverso da quello precedentemente annunciato”, ribattezzando il gruppo “Harris President”.

“Il vicepresidente Harris è ora candidato alla presidenza degli Stati Uniti per le elezioni del 2024 e d’ora in poi condurrà attività elettorali esclusivamente per perseguire quella posizione”, ha scritto il gruppo in una lettera alla commissione.

Poiché il nome di Biden era già sul conto della campagna, la possibilità di modificare i documenti della FEC è uno dei motivi per cui molti osservatori politici pensano che Harris sia un possibile sostituto di Biden.

Hans Von Spakowski, esperto di diritto elettorale conservatore di lunga data presso la Heritage Foundation, e il commissario elettorale federale Tara Lindenbaum hanno entrambi affermato pubblicamente che l’aumento di Biden era accessibile a Harris attraverso la sua squadra elettorale principale perché era registrato sia al presidente che al vicepresidente.

Lindenbaum, un democratico che è spesso considerato un voto altalenante nella commissione in fase di stallo, ha scritto su X: “Se Kamala Harris diventa la candidata democratica, riceverà i fondi per la campagna di Joe Biden”.

Un candidato presidenziale democratico alle elezioni generali diverso da Harris non avrebbe un facile accesso a quel denaro. Ha scritto Von Spakowski su Fox News. Non è richiesta la restituzione della donazione, anche se la campagna può sempre scegliere di farlo, ha affermato.

Ma in questo momento senza precedenti, non vi è alcuna garanzia che non ci saranno domande sui soldi raccolti per le elezioni generali, dal momento che Biden non sarà più in cima alla classifica.

Ad esempio, ha scritto l’attuale presidente della FEC Sean Cooksey, candidato repubblicano. In un post di X Questo è ciò che dice un regolamento sul finanziamento delle campagne elettorali Le donazioni devono essere restituite o restituite ai donatori, ma Harris non ha elaborato né affrontato la questione dell’esistenza nel conto della campagna.

“Sarà una sfida”, ha detto domenica Craig Engle, ex avvocato del commissario della FEC che rappresenta i candidati repubblicani e i caucus democratici nel ciclo elettorale del 2024. “I soldi della campagna non possono essere trattenuti per un’elezione in cui un candidato non si candida”. Engle ha detto che esiste una “zona grigia” sulla possibilità che Biden possa restituire i soldi ai suoi donatori per le elezioni generali e incoraggiarli a darli immediatamente a Harris.

Engel ha aggiunto che la campagna di Biden dovrebbe fornire indicazioni alla Commissione elettorale federale sotto forma di parere consultivo nelle prossime settimane.

Un’altra opzione per Biden è trasferire il saldo del conto elettorale al Comitato Nazionale Democratico o al super PAC. Ciò potrebbe consentire a Harris di aprire un nuovo account per la campagna, retargetizzare i donatori che hanno già dato il massimo contributo alla campagna Biden-Harris e colpirli nuovamente, ha detto un avvocato elettorale.

Derek Mueller, professore di diritto elettorale all’Università di Notre Dame, ha affermato che le campagne elettorali spesso spendono soldi prima che la FEC o i tribunali decidano cosa è consentito, spingendo le risposte finali fino a dopo il giorno delle elezioni.

“Penso che ci sarà un contenzioso al riguardo”, ha detto Mueller alla CNN. “Il consenso generale è che, poiché il nome di Harris è già sui giornali, può accettarlo per le elezioni generali. [But] Non è una visione universale.”

La FEC non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Fredreka Schouten e Matt Holt della CNN hanno contribuito a questo rapporto.