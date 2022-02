Kanye West ha successivamente abbandonato ‘d – khead’ Pete Davidson

Sembra che Kanye West non trasmetta mai l’ex Kim Kardashian perché il rapper ha continuato a chiamarla “D-Head” seguendo il suo fidanzato Pete Davidson.

“Guarda questo D-KHEAD”, West, 44 anni, Un paparazzi ha intitolato la foto Davidson e Kardashian presi il mese scorso. “Mi chiedo se Instagram chiuderà la mia pagina per licenziare l’ex fidanzato di Hillary Clinton”.

Davidson è ancora una volta alla fine della rabbia dell’Occidente. Getty Images

Arriva dopo alcune settimane a Chicago Picchiare il culo a Davidson In una nuova canzone con The Game.

West si è preso il tempo di spiegare il suo problema con Kid Gudi, un collaboratore di lunga data. Chi ha chiamato Yeh si riferisce a “Saturday Night Live” come “Skate” piuttosto che Pete, per essere amichevole con il giocatore.

“Il motivo per cui almeno parlo di mettere CUDI allo skeet è che per molti anni CUDI è sempre stato come me ed era contro tutti”, ha detto West. “Ora sto combattendo per la mia famiglia. Non è al mio fianco. È più grande della musica”.

West crede che la lealtà di Kid Gudi dovrebbe essere verso lui e non verso l’amico Pete Davidson. Getty Images per Ralph Lauren

Lui ha continuato, “Se non è mai stato consegnato, non ho mai sentito parlare di lealtà e ho visto un’immagine interessante perché amavo la folla, ma parlo sempre di lui mentre la Tonda 2 è in funzione”.

West ha pubblicamente rimosso Gudi dal prossimo album a causa della sua associazione con la star di “King of Staten Island”, ma secondo l’artista di “Day ‘my Night”, lui e West hanno già discusso la questione in privato.

“Ne abbiamo parlato settimane fa. Sei scioccato nel vedere la sceneggiatura capovolta e pubblicata su Internet per vedere questa bugia”, ha twittato Gudi 38. “Non sei un amico. Sto arrivando. “