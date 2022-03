Kanye West scrive che è morto in una poesia oscura

La poesia è incredibile, sembra essere uno stato d’arte che imita la vita. Se possiamo essere così audaci nella spiegazione… sembra che stia inviando tutte le sue recenti sofferenze, in particolare il suo divorzio da The Telegraph. Kim Kardashian Lo lasciò morto, ma non se ne rese ancora conto.

La poesia – che inizia con “Nessuno vuole dirmi che sono morto” – è un resoconto triste e solitario della sua morte… Le persone vanno alla sua tomba e cospargono di pane per terra per dare da mangiare agli uccelli.

Sembrano esserci riferimenti a un divorzio… “I miei figli ballerebbero con me in una casa che ho guidato una volta” – apparentemente riferendosi al fatto che Kim ora possiede la casa di famiglia.

Poi rivela in modo poetico come ha conosciuto la morte… Un giorno ho scoperto in edicola del Purgatorio che in prima pagina c’era un articolo della storia del mio assassino. Non ha identificato l’assassino.