Kate Middleton fornisce un aggiornamento sul cancro e parteciperà a Trooping the Colour

Venerdì, ha dichiarato in un rapporto che il suo trattamento continuerà ancora per qualche mese e che “non è ancora fuori pericolo”. dichiarazione È stato pubblicato sull’account dei social media del Principe e della Principessa del Galles e firmato con una “C”.

Catherine, 42 anni, aveva annunciato la diagnosi di cancro a marzo, dicendo che aveva iniziato la chemioterapia. Non ha rivelato il tipo di cancro di cui soffre.

Ha detto che sabato parteciperà allo spettacolo Trooping the Colour a Londra, che è il compleanno della Regina. L’apparizione di Catherine si aggiungerà alla prevista dimostrazione di forza da parte della famiglia reale nel mezzo delle cure contro il cancro sia per la principessa che per il re Carlo III.