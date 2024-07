Keir Starmer alla sua prima visita in Irlanda del Nord come Primo Ministro

Sir Keir Starmer è arrivato in Irlanda del Nord per la sua prima visita da quando è diventato Primo Ministro.

Lunedì dovrebbe visitare Stormont per incontrare il primo ministro Michelle O’Neill e il vice primo ministro Emma Little Pengelly.

“Insieme, mentre avanziamo verso un decennio di rinnovamento nazionale, lavoreremo per sfruttare gli enormi punti di forza economici dell’Irlanda del Nord, ricostruendo servizi pubblici forti e generando una crescita economica reale e tangibile per i lavoratori.

“Dobbiamo voltare pagina e lavorare per garantire investimenti, prosperità e stabilità per le generazioni future”.

I partiti politici e le organizzazioni sportive hanno esortato i laburisti a impegnare i finanziamenti necessari per garantire che lo stadio venga riqualificato in tempo per i Campionati Europei del 2028.

Bean ha detto che non sarà costretto a dire che Casement Park sarà costruito in tempo per Euro 2028, ma ha detto “non appena sarò in grado di prendere questa decisione, lo farò”.