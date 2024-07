Kendrick Lamar pubblica il video musicale di “Not Like Us” e attacca Drake

Kendrick Lamar

Astrida Valigorski/Getty Images

Continua il giro di vittoria di Kendrick Lamar.

Giovedì il rapper di Compton ha finalmente pubblicato il video musicale di “Not Like Us”, la canzone ormai leggendaria di Drake. Il video, che arriva dopo che Lamar ha eseguito la canzone sei volte di seguito al suo euforico concerto “The Pop Out” il mese scorso, può essere descritto come l’incoronazione finale di Lamar su Drake nella faida tra i due rapper che hanno dominato la cultura popolare per la maggior parte. di quest’anno.

Il video include numerosi riferimenti a Drake e al suo marchio OVO, mostra Lamar che festeggia con le star dell’hip-hop della West Coast, oltre a contenere numerosi riferimenti sottili e non così sottili all’ostilità.

Il video è stato diretto dai fratelli Lamar e Dave Free e presenta diversi notabili della West Coast, tra cui il produttore di “Not Like Us” Mustard, che indossa anche un cappello dei Toronto Blue Jays in uno dei colpi più evidenti a Drake. Nel video compaiono anche Tommy the Clown, la stella del basket nata a Compton (ed ex giocatore dei Toronto Raptors) DeMar DeRozan, così come Anthony “Top Dawg” Tiffith, CEO di Top Dog Entertainment.

Il video inizia con il rapper che esegue flessioni su blocchi di cemento in una stanza frequentata da Tommy the Clown. La scena fa riferimento alla canzone di Drake “Push Ups”, in cui Drake fa riferimento a una foto del cantante che fa flessioni.

Nel video sono apparsi anche la compagna di Lamar, Whitney Alford, e i loro due figli. La canzone di Drake “Family Matters” affermava che Free era il padre di uno dei figli di Lamar con Alvord. In una versione molto chiara di Drake, Alvord, Lamar e i bambini vengono visti ballare insieme nel video.

Il video include diversi riferimenti visivi ai gufi, l’uccello associato al marchio OVO di Drake. Ci sono inquadrature di un gufo appoggiato sul braccio di Lamar, inquadrature di un gufo in gabbia, così come una scena di Lamar che spacca una piñata di gufo, mentre un disclaimer lampeggia sullo schermo dicendo “Nessun OVHoes è stato ferito durante le riprese di questo video .” Ci sono anche diversi riferimenti a luoghi nel video, tra cui Tam’s Burgers e Compton Court.

La faida tra Drake e Kendrick Lamar ha fatto scalpore nel mondo a maggio, con ciascun musicista che ha pubblicato diverse canzoni offensive contro l’altro. Ogni canzone, tipo Reporter di HollywoodShaheem Reid ha scritto: “C’era più grinta, più leggerezza, così come alcune strategie di combattimento intelligenti” dall’ultima canzone. Molti ritengono che Lamar abbia vinto la faida – “Not Like Us” è statisticamente la sua canzone più popolare, raggiungendo il numero 1 nella Billboard Hot 100 – con un video musicale che diventerà sicuramente virale come ciliegina sulla torta.