King è stato selezionato come “Voice of the Steelers” in Play-By-Play

iHeartMedia Pittsburgh ha annunciato oggi l’assunzione di Rob King, membro del team di podcast pre e post partita di Steelers Audio Network dal 2014, come voce del podcast di gioco della squadra.

King fa parte del panorama dei media sportivi di Pittsburgh da quasi 25 anni e ha assunto la posizione dopo che Bill Hillgrove, che ha ricoperto la carica per 30 stagioni, si è ritirato all’inizio di quest’anno. Si unisce all’analista del colore Craig Wolfley nella cabina di trasmissione.

“Siamo molto entusiasti di annunciare che Rob King sarà l’annunciatore del nuovo gioco degli Steelers a partire da questa stagione dopo il ritiro del veterano dell’emittente televisiva Bill Hillgrove all’inizio di quest’anno”, ha detto il presidente degli Steelers Art Rooney II. “Rob ha svolto un lavoro eccezionale nel corso dei suoi 25 anni di carriera nel mercato di Pittsburgh ed è molto rispettato tra i suoi colleghi del settore. Siamo entusiasti di sentire la sua prospettiva unica e il suo entusiasmo nel far sentire i nostri fan come se fossero allo stadio guardando l’azione sul campo. Ha un grande ruolo da riempire con i leggendari broadcaster “Quelli che lo hanno preceduto, ma siamo entusiasti di avere Rob nel suo nuovo ruolo di portare il calcio degli Steelers ai nostri fan in tutto il mondo”.

“Rob King è stato una parte essenziale del team di trasmissione degli Steelers per più di un decennio”, ha affermato Tim McAleer, presidente del marketing di iHeartMedia Pittsburgh. “Siamo entusiasti che porterà la sua passione per i commenti di gioco allo stand e creerà un emozionante trasmissione radiofonica per il nostro pubblico”. READ Riepilogo della diretta della quarta giornata

King ha ricoperto numerosi ruoli chiave sia nella scena professionale che in quella collegiale nel mercato di Pittsburgh nel corso della sua carriera. Continuerà a fornire un contributore importante sia allo Steelers Audio Network che al più ampio Steelers Media Network, che include contenuti video e audio pubblicati su una varietà di piattaforme di contenuti del team.

“Gli Steelers occupano un posto speciale in questa comunità e in tutto il paese”, ha affermato King. “Sono grato ad Art Rooney II, agli Steelers e a iHeartMedia per avermi dato questa straordinaria opportunità di far parte in modo significativo di una delle più grandi organizzazioni al mondo. sport professionistici. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro e di mettermi all’opera.” “Dirigere e portare l’emozione del gioco a persone di tutto il mondo. Non potrei essere più entusiasta.”

iHeartMedia è l’organizzazione mediatica leader nel mercato di Pittsburgh con molteplici piattaforme, comprese le stazioni di trasmissione; ed eventi dal vivo; e dati; e le sue attività e piattaforme digitali, tra cui dispositivi mobili, social e iHeartRadio, il servizio completo e gratuito di musica digitale di iHeartMedia, podcasting e radio in diretta, disponibile su più di 500 piattaforme e oltre 2.000 dispositivi tra cui altoparlanti intelligenti, dashboard digitali e tablet Dispositivi indossabili, smartphone, dispositivi virtuali assistenti, televisori e console di gioco.

Lo “Steelers Audio Network” offre trasmissioni della giornata di gioco, programmazione ausiliaria, audio digitale (Steelers Nation Radio), podcast e contenuti di social media. I fan possono trovare lo “Steelers Audio Network” e la sua programmazione tutto l’anno su una varietà di piattaforme: 102.5 WDVE, Fox Sports Pittsburgh (970AM), Steelers Nation Radio, l’app mobile Steelers, l’app mobile iHeartRadio e il team e siti web delle stazioni. READ Due anni dopo, gli Hollywood Browns non hanno rimpianti per aver richiesto uno scambio ai Ravens