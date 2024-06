Klay Thompson, Warriors bloccato nella resa dei conti della free agency NBA – NBC Sports Bay Area e California

SAN FRANCISCO — Un agente NBA di lunga data mi disse anni fa, durante la corsa dei Warriors, che il CEO di Golden State Joe Lacob potrebbe essere il proprietario più competitivo della lega. Vuole vincere “tutto”.

Non solo tornei, ma anche trattative contrattuali.

Questa affermazione si è rivelata più credibile nel corso degli anni e mette in luce la questione sempre più tesa per gli Warriors e per il prossimo agente libero senza restrizioni Klay Thompson.

I Warriors sono sinceri nel desiderio di mantenere Thompson, ma a condizioni che considerano di buon valore. Lacob ha dimostrato che pagherà, ma ha anche dimostrato di voler vincere l’investimento.

“Lo rivogliamo”, ha detto lunedì il direttore generale dei Warriors Mike Dunleavy nella sua conferenza stampa pre-NBA. “Lo abbiamo detto fin dall’inizio. Speriamo che ritorni. Ma in termini di dettagli, discussioni e questo genere di cose, penso che sia importante mantenere queste cose internamente. Quando avremo capito tutto, lo faremo avrò notizie per te.”

Nel frattempo, Golden State è paziente con la forma che arriva solo quando crede che ci sia una ragionevole possibilità di una ricompensa.

Sono disposti ad aspettare per lasciare che Thompson e i suoi rappresentanti esplorino il mercato e vedano cosa è disponibile. I Warriors hanno tracciato una linea sulla sabbia e non la oltrepasseranno volontariamente. Non penseranno nemmeno di attraversarlo a meno che non siano provocati, e in quel momento potrebbero resettare le cose.

Forse.

È una specie di pollo, un gioco in cui due automobilisti, ad esempio, si mettono in rotta di collisione per vedere quale si muove per evitare l’altro. Tuttavia, questo include due squadre con chiare differenze che rimarranno fino a quando una di loro non concederà.

Nonostante lo straordinario contributo di Thompson negli anni più importanti che il franchise abbia mai visto, questa strategia è rischiosa ma logica. I Warriors non conoscono l’esatto valore di mercato di Klay, e nemmeno la squadra di Thompson. È noto che le due parti non sono d’accordo.

È inoltre diventato chiaro che il calore della gloria passata è importante, ma non un fattore decisivo per entrambe le parti.

“Penso di essere razionale, sono razionale”, ha detto Dunleavy. “Lo farò sempre così. Ma dire a qualcuno come Klay Thompson, che ha significato così tanto per questo franchise, di privarlo completamente di emozioni, penso che sia quasi impossibile.

“Ma questo è un business. Parleremo delle cose e continueremo a parlare delle cose. Siamo ottimisti, ma vedremo. Dobbiamo capire le cose.”

Da un punto di vista puramente commerciale, i Warriors ritengono improbabile che la selezione di cinque volte All-Star e una volta All-Defensive Team possa riconquistare quella distinzione. Thompson aveva 29 anni quando ricevette uno di questi onori. Cinque anni e due infortuni devastanti dopo, non possiede più il talento che richiedeva riconoscimenti così elevati.

Golden State ha osservato le ultime due stagioni e mezzo di Thompson e ha concluso che non era più un giocatore “massimo”, ma poteva ancora dare un contributo significativo a una squadra vincente. Può ancora perdere 40 punti in una determinata partita, ma i suoi periodi di punteggio sono meno frequenti. Può fornire una difesa decente in alcune partite, ma non può più fornire un marcatore dal perimetro.

Thompson, secondo diverse fonti della lega, vuole un contratto triennale e la possibilità di vincere un quinto campionato NBA. Ecco perché un potenziale contendente – Oklahoma City Thunder, Orlando Magic e Philadelphia 76ers, solo per citarne alcuni – sarebbe interessato.

I Warriors si considerano un contendente, ma vogliono vedere fino a che punto si spingeranno le altre squadre per convincere Thompson a lasciare la franchigia che lo ha arruolato 13 anni fa. Non pensano necessariamente che una squadra sventolerà una borsa a nove cifre sotto il loro mento.

Se Klay è determinato a partire, Golden State non sarà in grado di fermarlo. Se è disposto a mantenere condizioni finanziarie accettabili abbracciando anche il ruolo di sesto uomo, i Warriors apriranno le braccia con una proposta giusta.

“Prendere in considerazione tutte queste cose è la cosa più importante”, ha detto Dunleavy. “Ed è quello che è successo, e quello a cui stiamo assistendo. È semplicissimo.

“Probabilmente ci sono vari gradi di questo valore, ma dipende da noi e devo capire qual è l’importo giusto per il nostro team.”

L’importo giusto non tiene conto della tassa sul lusso del Golden State. Non è certo una questione di dove Thompson si inserirà nella struttura salariale della squadra.

La giusta quantità, come hanno stabilito i Warriors, è ciò che trattiene Thompson e consente anche a Lacob e Dunleavy di andarsene sentendosi di successo.

