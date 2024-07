Kris Jenner rivela un tumore alle ovaie in “The Kardashians”

Kris Jenner piangeva mentre lo raccontava alla sua famiglia I suoi problemi di salute Nell’episodio di giovedì di “The Kardashian Family”.

La madre, 68 anni, ha detto alle figlie Kim Kardashian, Khloe Kardashian e Kendall Jenner durante il loro viaggio ad Aspen che avrebbe dovuto sottoporsi a un serio intervento chirurgico.

“Sono andata dal medico e ho fatto una scansione. Hanno trovato una ciste e un piccolo tumore sulla mia ovaia”, ha detto Kris, seduta al tavolo con il suo ragazzo, Corey Gamble, accanto a lei.

Kris Jenner nella quinta stagione di “The Kardashians”. Holo

Ha aggiunto: “Il dottor A mi ha detto che avevo bisogno di farmi rimuovere le ovaie. Sono molto toccata da questo perché è stato così disponibile con te.”

Kris, che ha sei figli dal matrimonio con Robert Kardashian e Caitlyn Jenner (allora Bruce Jenner), ha spiegato nel suo confessionale i suoi sentimenti riguardo alla rimozione delle ovaie.

“Ho una passione per questo posto perché è il luogo dove tutti i miei figli sono nati e cresciuti nella mia pancia”, ha detto. “È un posto molto sacro per me.”

Corey Gamble piange a causa dei problemi di salute di Kris Jenner. Holo

Il gruppo ha contattato Kourtney Kardashian, che era a casa con i suoi quattro figli, per aggiornarla sulla salute di sua madre.

“Mi sottoporrò a un intervento chirurgico perché ho un tumore alle ovaie, quindi me le rimuoveranno”, ha condiviso Kris, la sua figlia maggiore.

“La parte emotiva per me è semplicemente la scomparsa di questa persona”, ha detto al gruppo.

Khloe Kardashian e Kendall Jenner nella serie “La famiglia Kardashian”. Holo

Kim, 43 anni, simpatizzava con Kris in confessionale.

“Avere un intervento chirurgico e rimuovere le sue ovaie è così importante. Mi sento triste per lei. Non riesco a immaginare di trovarmi in quella situazione e come si sentirebbe così spaventata nell’affrontarlo”, ha detto il fondatore di SKIMS.

ha detto Chris Le sue figlie “Non si innervosisce quando viene messa sotto anestesia. Io non mi innervosisco quando ho a che fare con la dottoressa A. Lei è la migliore dottoressa del mondo. Ma quando lo fa, sembra così reale. “

Kris Jenner e Kim Kardashian nella serie “La famiglia Kardashian”. Holo

Kourtney, 45 anni, ha detto che comprende i sentimenti di sua madre perché “si sentirebbe allo stesso modo” se si trovasse in quella situazione.

“È come il tuo potere femminile. Non significa che toglie chi è o cosa ha vissuto, ma sento questo senso emotivo di ciò che ha creato”, ha detto Courtney.

Kris Jenner ha rivelato che le verranno rimosse le ovaie. Holo

Mentre cercava di trattenere le lacrime, Kris ha detto alla sua famiglia: “È anche una questione di invecchiamento, ed è un segno che abbiamo finito con quella parte della tua vita. È un intero capitolo che si è appena chiuso”.

Kendall, 28 anni, ha avuto una visione matura della situazione.

“Capisco i suoi sentimenti. Capisco che sia triste perché ha avuto tutti i suoi figli, il che è assolutamente giusto”, ha detto la seconda sorella minore di Kariner nel suo confessionale.

“Ma allo stesso tempo, per cosa lo usiamo più? Se potenzialmente ti farà del male, liberiamocene”, ha aggiunto.

Kris Jenner con le sue figlie nel promo della quinta stagione di “The Kardashians”. Holo

Dopo che Chris e Kim si sono abbracciati, le ragazze hanno scherzato dicendo che avrebbero dovuto organizzare una “festa d’addio per le ovaie” per la loro madre.

“Starò bene, voi ragazzi siete con me”, ha detto Kris ai suoi figli.

Gamble, 43 anni, ha incoraggiato Kris regalandole un nuovo cappotto invernale nero.

Questo ha fatto sorridere Chris mentre la famiglia concludeva la vacanza con una nota felice.

Corey Gamble e Kris Jenner al Met Gala 2024. Immagini Getty per il Metropolitan Museum/Vogue

Corey Gamble e Kris Jenner al party per gli Oscar di Vanity Fair 2024. Magia del cinema

È stato il momento in cui Kris ha raccontato ai suoi cari del suo tumore È stato molestato a maggio Quando Hulu ha pubblicato il trailer della quinta stagione di “The Kardashians”.

Il percorso medico di Chris è stato documentato nello show nelle ultime stagioni, insieme a quello della madre Sottoposto ad un intervento di sostituzione dell’anca Nel 2022.

Kris Jenner ai Breakthrough Awards 2024. Immagini Getty

Sua madre, MJ Campbell, 89 anni, è una sopravvissuta al cancro al seno.

Nel 2018, Chris Ha pubblicato un post su Instagram Ha lanciato un appello ai suoi fan affinché si sottopongano ad una mammografia per verificare la presenza di un cancro al seno.

“Mia madre MJ è una sopravvissuta al cancro al seno e lo sono anche dozzine di miei amici”, ha detto. Fatelo in onore dei vostri cari, perché so che ognuno di noi ha qualcuno nella propria vita che ha sofferto di cancro. Vi amo tutti!!!”