La balena più rara del mondo potrebbe essere stata ritrovata su una spiaggia della Nuova Zelanda

WELLINGTON, Nuova Zelanda (AP) – Le balene dagli odontoiati sono tra le balene più rare al mondo e non sono mai stati registrati avvistamenti dal vivo. Nessuno sa quante balene ci siano, cosa mangino e nemmeno dove vivano nella vasta distesa del Pacifico meridionale. Tuttavia, gli scienziati neozelandesi potrebbero aver finalmente visto un’opportunità.

Si ritiene che una creatura spiaggiata sull’Isola del Sud questo mese sia una balena spinosa, ha detto lunedì l’agenzia di conservazione del paese. La creatura lunga cinque metri, un tipo di balena dal becco, è stata identificata dopo essere stata spiaggiata sulla spiaggia di Otago dai suoi modelli di colore e dalla forma del cranio, del becco e dei denti.

“Sappiamo molto poco, praticamente nulla” di queste creature, ha affermato Hannah Hendricks, consulente tecnico marino presso il Dipartimento di Conservazione Ambientale. “Ciò porterà a risultati scientifici straordinari e a informazioni di prima qualità a livello mondiale”.

Se si confermasse che questa balena è l’elusiva balena dalle zanne mestolone, sarà il primo esemplare trovato in uno stato che consentirà agli scienziati di sezionarlo, consentendo loro di mappare la relazione tra la balena e le poche altre specie che sono state trovate. scoprire cosa ha mangiato e forse portare a… Indizi su dove vive.

Hendricks ha detto che solo altre sei balene dai denti a lancia sono state identificate e che quelle trovate intatte sulle spiagge dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda sono state sepolte prima che il test del DNA potesse verificarne l’identità, vanificando ogni possibilità di studiarle.

Questa volta, la balena spiaggiata è stata rapidamente spostata in una cella frigorifera e i ricercatori lavoreranno con le tribù Maori locali per pianificare come esaminarla, ha affermato l’agenzia di conservazione.

Gli indigeni della Nuova Zelanda considerano le balene un tesoro sacro di importanza culturale. Ad aprile, i leader indigeni del Pacifico hanno firmato un trattato che riconosce le balene come “persone giuridiche”, sebbene tale dichiarazione non si rifletta nelle leggi dei paesi partecipanti.

Non si sa ancora nulla dell’habitat delle balene. Queste creature si immergono in profondità in cerca di cibo e probabilmente emergono così raramente che è impossibile restringere la loro posizione oltre il Pacifico meridionale, dove si trovano alcune delle fosse oceaniche più profonde del mondo, ha detto Hendricks.

“È molto difficile fare ricerche sui mammiferi marini se non li vedi nel mare. È come un ago in un pagliaio. Non sai dove guardare”, ha detto.

I test genetici per confermare l’identità della balena potrebbero richiedere mesi, ha affermato l’agenzia per la conservazione.

Kirsten Young, docente presso l’Università di Exeter che ha studiato le balene dagli denti a pala, ha affermato in dichiarazioni via e-mail che ci sono voluti “molti anni e un enorme sforzo da parte di ricercatori e gente del posto” per identificare il mammifero “incredibilmente misterioso”.

Young ha detto che la nuova scoperta “mi fa chiedere: quanti organismi marini ci sono nelle profondità dell’oceano e come vivono?”

Le prime ossa di balena dai denti a vanga furono trovate nel 1872 sull’isola di Pitt, in Nuova Zelanda. Un altro fu scoperto su un’isola al largo della costa negli anni ’50, e le ossa di un terzo furono trovate sull’isola Robinson Crusoe in Cile nel 1986. Il sequenziamento del DNA nel 2002 dimostrò che i tre esemplari appartenevano alla stessa specie e che erano diversi dagli altri. balene dal becco.

I ricercatori che studiano i mammiferi non sono stati in grado di confermare l’estinzione di questa specie. Poi, nel 2010, due balene dai denti mestoloni adulti, entrambe morte, si sono riversate su una spiaggia in Nuova Zelanda. I ricercatori inizialmente li scambiarono per una delle 13 specie di balene dal becco più comuni in Nuova Zelanda, ma i campioni di tessuto prelevati prima della loro sepoltura rivelarono in seguito che si trattava della specie misteriosa.

La Nuova Zelanda è tra le calamite per le balene, dove sono stati registrati più di 5.000 spiaggiamenti dal 1840, secondo il Dipartimento di Conservazione.