La BBC a bordo di una barca inseguita dalla Cina nel Mar Cinese Meridionale

Gli equipaggi filippini hanno corso per appendere barriere di schiuma gialla sul lato in preparazione all'impatto. All'improvviso, la nave cinese ha effettuato una brusca virata sulla nostra prua, costringendo il capitano filippino a rallentare improvvisamente. La distanza tra le due navi era inferiore a cinque metri.

Il capitano filippino ha fatto affidamento sulla velocità e sulla manovrabilità della sua nave di costruzione giapponese per avere la meglio sui cinesi, ed è arrivato a 600 metri di acque poco profonde, il più vicino mai raggiunto, ci ha detto.

La seconda nave del nostro convoglio, che trasportava rifornimenti per i pescatori filippini, è stata gravemente danneggiata dopo essere stata sottoposta a dieci colpi diretti di cannoni ad acqua.

Questo gioco marittimo del gatto col topo non è nuovo nel Mar Cinese Meridionale. Ma questi scontri sono diventati più frequenti e più pericolosi, da quando il presidente Bongbong Marcos ha permesso alla Guardia Costiera di sfidare la presenza cinese nelle zone contese in modo molto più aggressivo che in passato.