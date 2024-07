La carriera di Kroos finisce nel caos dopo che la Germania non riesce a intimidire la Spagna

STOCCARDA, Germania – Per un giocatore che ha costruito la sua carriera essendo un maestro della calma, Tony Croce Non si sarebbe mai aspettato che tutto finisse nel caos, ma dopo 833 presenze tra club e nazionale, il capitolo finale della carriera del centrocampista tedesco è stato un delirio di errori, occasioni sprecate, gol drammatici nel finale, rigori respinti e un arbitro che ha concesso 16 gol. cartellini gialli e un cartellino rosso.

Il sogno della Germania di vincere il Campionato Europeo 2024 come nazione ospitante si è concluso amaramente venerdì a Stoccarda quando ha perso contro l’Olanda 1-0. Mikel MerinoKroos ha segnato il gol della vittoria al 119′ regalando alla Spagna la vittoria per 2-1 nei quarti di finale. La squadra di Luis de la Fuente continua la sua corsa nel torneo e martedì giocherà la semifinale a Monaco, ma questa è la fine del cammino per la Germania e anche per il centrocampista del Real Madrid Kroos, che sperava di calare il sipario sulla sua carriera internazionale come ha fatto con il suo club, il Real Madrid, quando… È stato incoronato campione d’Europa.

Ma questi sono solo i fatti di 120 minuti incredibili che si sono rivelati insoliti per Kroos e la Germania, con l’arbitro della Premier League Anthony Taylor e i suoi colleghi del VAR che hanno giocato un ruolo non secondario nel dramma. Se Taylor fosse stato più deciso al quarto minuto, quando non aveva ammonito Kroos per aver commesso un fallo sarcastico su Pedri Ciò ha portato il centrocampista spagnolo a essere costretto a lasciare il gioco pochi istanti dopo, e il tono di questa partita memorabile avrebbe potuto essere molto diverso.

Ma Taylor non è riuscito a contrastare un grave errore commesso da un giocatore tedesco all’inizio della partita, ma ha piuttosto permesso alla Germania di attuare il suo piano basato sull’intimidazione fisica, che ha chiaramente travolto la squadra spagnola per tutto il primo tempo. Taylor potrebbe aver scelto di dare a Kroos l’opportunità di capitalizzare la sua reputazione di giocatore di livello mondiale, che ha goduto di una carriera illustre, ma l’arbitro ha dato al 34enne e ai suoi compagni di squadra il permesso di attaccare la Spagna.

Scelti dall’editore 2 correlati

La Germania giocava temendo la qualità e la gestione della palla della Spagna, mentre i giocatori di De La Fuente erano colpiti da un altro tipo di paura: la paura di essere battuti ogni volta che si avvicinavano a un avversario tedesco.

“Lamin Yamal “Haaland ha ancora solo 16 anni, il che significa che i nostri giocatori hanno una grande opportunità di controllarlo”, ha detto l’allenatore della Germania Julian Nagelsmann nella sua conferenza stampa pre-partita. “Vedremo come reagirà quando le cose si faranno più difficili”.

Il suo messaggio post partita non è stato diverso e non ha avuto rimpianti.

“Abbiamo iniziato la partita nervosamente, abbiamo commesso molti errori e ricevuto molti cartellini gialli molto presto”, ha detto Nagelsmann dopo la partita, “Tuttavia, la partita è stata buona e volevamo mandare a segno [a] Segno che c’eravamo”.

Quindi la tattica era chiara e Croce era il comandante del blocco tedesco, il che era davvero scioccante. Alla fine della partita aveva commesso cinque falli, tre in più di qualsiasi altro giocatore. Avrebbe dovuto essere ammonito per il fallo su Pedri, molto prima che ricevesse un cartellino giallo a metà del secondo tempo per squalifica. Daniele OlmoKroos si precipita verso la porta. Se non ci fosse stato un difensore a coprirlo, Kroos avrebbe potuto essere espulso. Che brutta fine.

Ma la questione non si limitava solo a Kroos. Antonio Rudiger, David Raum E Roberto Andrich I giocatori della nazionale spagnola sono stati ammoniti per aver commesso violazioni contro i giovani attaccanti della nazionale spagnola, mentre i giocatori della nazionale tedesca hanno ricevuto otto cartellini gialli. Questo è successo anche con la Nazionale spagnola, che ha deciso di combattere il fuoco con il fuoco nella ripresa dopo l’esperienza del primo tempo. Robin Le NormandLa prenotazione del giocatore gli impedisce di partecipare alle semifinali, mentre Dani Carvajal Inoltre salterà la partita dopo aver ricevuto due cartellini gialli, il secondo dei quali per lotta. Jamal Musiala A terra ai tempi supplementari.

Julian Nagelsmann abbraccia Toni Kroos dopo la sconfitta della Germania nei quarti di finale di Euro 2024 contro la Spagna venerdì. Qian Jun/MP Media/Getty Images

In un certo senso, la decisione di Nagelsmann di incentrare la partita sulla fisicità era comprensibile. Finora la Spagna era la squadra più importante in questo torneo e sentiva che l’unico modo per vincere era superarla.

Questa era una tattica sbagliata, soprattutto con il talento di Kroos e Musiala a sua disposizione. Florian WertzNagelsmann era entrato come sostituto solo dopo aver segnato un gol all’89’ che aveva annullato il vantaggio di Olmo, e questa decisione riassume l’approccio di Nagelsmann.

Wirtz sarebbe titolare in ogni partita della Spagna, questa è la differenza tra le due squadre, ma anche il centrocampista del Bayer Leverkusen ha preso la febbre della beffa. Dieci secondi dopo essere entrato in partita, ha commesso un fallo contro Aymeric Laporte.

Questo è stato forse il giorno in cui la Germania di Nagelsmann ha mostrato il suo vero carattere di squadra che vanta giovani talenti brillanti ma fa troppo affidamento sulle prestazioni dei suoi veterani ormai invecchiati. La Germania è stata fortunata a pareggiare con la Svizzera e la Spagna è stata migliore della Svizzera, quindi le vittorie su Scozia, Ungheria e Danimarca sono state solo vittorie contro avversari più deboli.

Euro 2024: notizie, resoconti e reazioni Segui le ultime notizie, risultati e copertura di Euro 2024: Programma | Profili | Aspettative (E+)

Sappiamo che questo fu l’ultimo addio di Kroos, ma Rudiger (31), Manuel Neuer (38) Ilkay Gundogan (33) e Tommaso Mueller (34) È probabile che lo seguiranno nel ritiro internazionale. Fino a Emre CanNagelsmann potrebbe ritrovarsi come un trentenne condannato al passato se iniziasse a ricostruire prima della Coppa del Mondo del 2026.

“Non so nemmeno quale sia il piano adesso perché non avevo pianificato l’eliminazione”, ha detto Nagelsmann “Io e la mia squadra dobbiamo pensare alla squadra adesso e a cosa è giusto fare nella Nations League Settembre.”

Forse Nagelsmann non credeva di poter affrontare la Spagna in una partita di calcio, scegliendo invece di usare la tattica della squadra più debole. Ma la Germania raramente è la perdente, soprattutto quando ospita un torneo importante.

La clemenza di Taylor inizialmente permise alla Germania di adottare il suo approccio di base finché non iniziò a mostrare le sue carte. Se solo Kroos fosse riuscito a influenzare la squadra a giocare in un modo diverso, più adatto al suo ruolo di leader alla base del centrocampo grazie alla sua distanza di passaggio e alla sua visione straordinaria. Ma invece è stato distruttivo e dirompente.

Quando la Germania ha cambiato tattica e ha iniziato ad affrontare la Spagna verso la fine del secondo tempo, la partita si era trasformata in una partita aperta e del tutto imprevedibile dall’inizio alla fine.

Quando colpisci la palla Marco CucurellaAl 106′, la Germania ha chiesto un rigore, ma il VAR Stuart Attwell – lo stesso arbitro che ha suggerito un rigore per la Germania contro la Danimarca – ha deciso quando la palla è stata toccata. Gioacchino AndersenI calci di rigore sembravano inevitabili quando si avvicinava il 120′, ma il colpo di testa di Merino su cross di Olmo decideva la gara a un minuto dalla fine.

Così, la Germania uscì dal torneo e il sipario calò sulla brillante carriera di Kroos, ma non nel modo in cui ci si aspettava.