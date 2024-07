La causa esatta della morte di Sinead O’Connor è stata finalmente rivelata

La causa esatta della morte della leggendaria cantante Sinead O’Connor è stata rivelata nell’anniversario della sua tragica morte.

O’Connor è stata trovata “priva di sensi” nel suo appartamento nel sud-est di Londra all’età di 56 anni nel luglio dello scorso anno.

La sua morte è stata ufficialmente registrata dal marito, John Reynolds, mercoledì a Lambeth, Londra.

Il quotidiano Irish Independent ha riferito che il certificato di morte di O’Connor conferma che è morta di malattia polmonare ostruttiva cronica e asma.

Anche l’icona della musica irlandese soffriva di un’infezione respiratoria al momento della sua morte.

Sinead O’Connor è morto di malattia polmonare ostruttiva cronica e asma. Felce rossa

Il certificato di morte affermava che la causa della sua morte era “esacerbazione della malattia polmonare ostruttiva cronica e dell’asma bronchiale con infezione di basso grado del tratto respiratorio inferiore”.

La causa della morte è stata rivelata un anno dopo la morte del cantante. Zomapress.com

A gennaio, un portavoce della corte del coroner di Southwark a Londra ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava la causa della morte del cantante dei Nothing Compares 2 U.

“Ciò conferma che O’Connor è morto per cause naturali”, ha detto il portavoce.

Dopo che si è diffusa la notizia della morte di O’Connor, la polizia metropolitana di Londra ha confermato che la sua morte non era stata trattata come sospetta.

“La polizia è stata chiamata alle 11:18 di mercoledì 26 luglio per la notizia di una donna priva di sensi in un indirizzo residenziale nell’area SE24”, si legge in un comunicato della polizia.

“Gli agenti sono intervenuti e una donna di 56 anni è stata dichiarata morta sul posto.

Il cantante è morto all’età di 56 anni. Mark Doyle/SplashNews.com

“I parenti più prossimi della vittima sono stati informati. La morte non viene trattata come sospetta. Verrà preparato un dossier da sottoporre al medico legale.”

L’ultimo post su Twitter di O’Connor includeva una foto di se stessa e Sheen, accompagnata dal messaggio: “Vivo come una creatura notturna non morta da allora. Era l’amore della mia vita e la lampada della mia anima”.

“Eravamo un’anima divisa in due. Lui era l’unica persona che mi amava incondizionatamente.

“Sono perso nel bardo senza di lui.”

O’Connor aveva altri tre figli, Jake, Roisin e Joshua.

Il presidente irlandese Michael D. ha elogiato Higgins ha scritto la voce “bella e unica” di O’Connor, aggiungendo che sperava che il suo spirito “continuasse ad evolversi”. [may] “Trovare la pace che stava cercando in tanti modi diversi.”