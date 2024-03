La ceca Kristina Peškova è stata incoronata Miss Mondo 2024

Kristina Peškovala straordinaria bellezza della Repubblica Ceca, ha ricevuto il prestigioso titolo Miss Mondo 2024nello sfarzo e nel glamour di questo prestigioso evento tenutosi a Mumbai, in India, sabato scorso.

Vale la pena notare che questa edizione rappresenta l'edizione 2023 del secondo concorso di bellezza più grande al mondo, che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi nel 2023 negli Emirati Arabi Uniti.

Paige Spiranac indossa un maxi abito per celebrare il 60esimo anniversario di SI Swimsuit

In una cerimonia reale al GEO World Convention Centre, Peshkova Era decorato la coronagentilmente consegnato dalla Polonia Karolina BilawskaMiss Mondo 2021, che ha generosamente prolungato il suo regno per un altro anno, conclude il suo mandato in questa serata magica.

Il viaggio per essere incoronata come nuova Miss Mondo è stato irto di aspettative e di feroce competizione. Peshkova Ha sconfitto 115 concorrenti, i più importanti dei quali erano i migliori Yasmina oliva Il Libano, che si è classificato secondo.

Allontanandosi dai tradizionali giri di abiti da sera e domande spontanee, i concorrenti sono stati giudicati in diverse categorie tra cui lavoro sociale, top model, multimedia, dibattito e sport.

Come è stato determinato il vincitore?

Durante le fasi eliminatorie, i partecipanti vengono raggruppati per continenti, con 10 di ciascun gruppo che si qualificano per i quarti di finale, seguiti da una serie di rigorosi turni di selezione che culminano nello scontro finale. Vale la pena notare che i rappresentanti degli Stati Uniti e del Messico, Victoria DeSorbo e Alejandra Diaz de Leon Rispettivamente sono inciampati nel turno preliminare di eliminazione.

I vincitori continentali includevano vittoriosi La lamentela di Abrahams Da Trinidad e Tobago (Americhe), Lesego Chombo Dal Botswana (Africa), Kristina Peškova Dalla Repubblica Ceca (Europa), e Yasmina Zito Dal Libano (Asia/Oceania), ognuno mette in mostra il proprio fascino e la propria grazia unici sulla scena mondiale.

Ciò che ha reso la scena ancora più sorprendente è stata l’India Saini Shettyuna ragazza di 22 anni che ha catturato il cuore del pubblico locale, ha ricevuto fragorosi applausi e standing ovation mentre gareggiava per l'ambita corona.