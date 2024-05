La Cina pubblica un video CGI della base lunare e contiene qualcosa di molto strano

Aspetta, è questo…

Bill Blore

La China National Space Administration (CNSA) ha offerto a Video CGI Per quanto riguarda la base lunare, si tratta di un piano molto ambizioso che il Paese spera di realizzare entro decenni.

Il rendering appariscente, anche se datato, mostra i piani per la Stazione Internazionale di Ricerca Lunare, un'impresa cinese e russa che era… È stato annunciato per la prima volta nel 2021.

Il video fa alzare le sopracciglia anche a causa di una strana apparizione: una navetta spaziale della NASA che decolla da una piattaforma di lancio in lontananza, mentre… notato prima Sito web Space.com.

O si tratta di umorismo di livello superiore da parte del programma spaziale cinese o di una divertente svista, dal momento che la navetta è in pensione da più di un decennio, per non parlare del fatto che Cina e NASA non sono nemmeno autorizzate a parlarsi, per non parlare di cooperare.

Come notò in seguito il giornalista spaziale Jack Kohr, la rete televisiva statale cinese Global Television Network trovò una soluzione altrettanto divertente per mascherare il decollo dello shuttle sullo sfondo.

“Il problema della prosperità è stato risolto”, ha detto Kohr cinguettio. “La CGTN è andata avanti e ha posizionato una barra antinebbia affidabile sulla navetta.”

Sforzo impegnativo

La NASA ha ritirato la sua navicella spaziale nel 2011 e ha fatto affidamento sulle capsule russe Soyuz per il personale della Stazione Spaziale Internazionale fino all'arrivo della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX.

Per decenni, lo Space Shuttle è diventato un simbolo iconico dell'esplorazione spaziale e forse la risorsa 3D più accessibile per un veicolo spaziale mai lanciato da includere in un display della Base Lunare. La flotta di navette della NASA Ha volato in totale 135 missioni Tra il 1981 e il 2011.

Si tratta di un’inclusione particolarmente ironica date le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. Proprio il mese scorso, l’amministratore della NASA Bill Nelson ha preso di mira la Cina, accusando il suo programma spaziale di nascondere esperimenti militari nell’orbita terrestre.

Ma a parte i video promozionali falliti, l’agenzia spaziale cinese ha dovuto affrontare notevoli ostacoli nei suoi sforzi di esplorazione spaziale, dall’atterraggio con successo di un veicolo spaziale sul lato nascosto della Luna alla costruzione di un’intera stazione spaziale in soli due anni.

L’agenzia spaziale cinese sta attualmente sviluppando nuovi modi per costruire habitat lunari utilizzando mattoni ricavati dal suolo lunare e sta valutando se aprire un negozio all’interno di antichi tubi di lava lunari.

In breve, il suo reparto marketing potrebbe non essere esattamente all'avanguardia della tecnologia, ma se c'è un paese che ha dimostrato di poter guidare la carica nello stabilire una presenza permanente sulla luna, quello è la Cina.

