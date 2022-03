La closed beta di Overwatch 2 inizia il 26 aprile solo su PC

La scorsa settimana, Blizzard Ha rivelato i piani per iniziare Monitorare 2 I beta test si sono chiusi ad aprile E ho provato ad aprire la porta alle registrazioni degli utenti, ma la pagina di registrazione si è bloccata quasi istantaneamente sotto pressione. Gli sviluppatori ora parlano di più su cosa aspettarsi dal nuovo gioco e hanno annunciato quando inizierà il beta testing: il 26 aprile.

Il ritardo Lo sviluppo di questo supplemento sta già avvenendo sotto scandaliE il CauseE il Acquisizione in sospeso di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Finora, il team è stato tranquillo su come stanno andando le cose, ma con una data di gruppo di beta test programmata e piani La stagione 5 della Overwatch League inizia a maggio Con una prima build del nuovo gioco, sembra che ne sentiremo parlare e ne vedremo di più Monitorare 2 molto presto.

Questo dovrebbe servire come promemoria per i giocatori che sono ancora interessati iscriversi Se non ne hanno l’opportunità, il Avviso di questa FAQ Dovrebbe rispondere a molte domande poste dai giocatori. Le FAQ possono dirti se questa data di inizio sarà disponibile per i giocatori console (no – solo PC al momento, anche se ci saranno versioni beta della console in futuro) e se devi possedere una copia di Guarda 1 Condividere (sì).

I partecipanti verranno selezionati in base a elementi come la loro regione e le specifiche del dispositivo, con inviti inviati via e-mail. Se non sei stato selezionato (e un giornalista o un influencer non è stato invitato), resta sintonizzato poiché verranno annunciate altre strade Blizzard e potrai espandere il pool di test una volta assicurato che il matchmaking tra i giocatori rimanga stabile.

Rivela anche le specifiche minime e consigliate per la partecipazione, che sono leggermente superiori alle specifiche elencate nel primo gioco. In generale, il Specifiche consigliate per Guarda 1 Ora è più vicino alle specifiche minime elencate per Monitorare 2 La beta, che richiederà ai partecipanti di avere almeno una GPU Nvidia GeForce GTX 600 o AMD Radeon HD 7000 e 6 GB di RAM per raggiungere i 30 fps con le impostazioni minime. Le specifiche consigliate per raggiungere i 60 fps con impostazioni medie includono una CPU della serie Core i7 o Ryzen 5, una scheda grafica GTX 1060 o AMD R9380 e 8 GB di RAM.

Su Streaming live su Twitch oggiGli sviluppatori hanno discusso di rielaborare il gioco in un’azione 5 contro 5 con un carro armato invece dei team 6 contro 6 che lo hanno preceduto con due carri armati e di come intendono affrontare i problemi che hanno fatto odiare i giocatori o addirittura evitare di assumere il ruolo vitale. Ci sono anche alcune informazioni sul nuovo sistema “ping” che i giocatori possono utilizzare per comunicare informazioni e azioni previste, e sembra che le linee vocali di ogni personaggio possano svolgere un ruolo importante nel fornire un contesto su ciò che sta succedendo, anche se nessuno nella tua squadra sta usando il microfono.

Il lancio della beta consentirà inoltre ai giocatori di utilizzare il tanto atteso eroe Sojourn, The La prima donna di colore nella lista dei giochi. L’aggiornamento della scorsa settimana ha anche confermato una nuova strategia di rilascio che “separerà” le esperienze PvP dai contenuti PvE per far emergere presto elementi competitivi, anche se non sappiamo ancora quando (parti di) Monitorare 2 sarà ufficialmente rilasciato.