La collezione Cowabunga include 13 giocattoli Teenage Mutant Ninja Turtles

Konami, Nickelodeon e il guru del gruppo di giochi vintage Digital Eclipse stanno raggruppando dozzine di classiche Tartarughe Ninja Teenage Mutant in un unico titolo. quel pacco, Teenage Mutant Ninja Turtles: Collezione CowabungaPermetterà ai giocatori di rivivere il divertimento dei classici giochi Konami, così come la sconvolgente frustrazione del platform originale NES Ninja Turtles.

trailer per Gruppo Cowabunga che è stato mostrato per la prima volta durante caso Sony per giocare Il live streaming di mercoledì ha offerto un assaggio di ciò che è incluso nel set di 13 giochi. Il Adolescenti tartarughe ninja mutanti E il Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time Ai giochi arcade picchiaduro si uniranno le loro controparti per console, TMNT 2: Gioco di carte E il TMNT 3: Il progetto Manhattan per NES e il seguito di Super NES TMNT 4: Le tartarughe nel tempo. Il set includerà anche tre edizioni di Combattenti di campionatoche è arrivato su NES, Sega Genesis e Super NES.

Ecco l’elenco completo dei giochi nel bundle, con le loro piattaforme originali:

Adolescenti tartarughe ninja mutanti (Passaggio)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time (Passaggio)

Adolescenti tartarughe ninja mutanti (varie)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: gioco di carte (varie)

Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Progetto Manhattan (varie)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (varie)

Teenage Mutant Ninja Turtles 4: Le tartarughe nel tempo (super varietà)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (super varietà)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Colpo di Hyperstone (Sega Genesi)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesi)

Teenage Mutant Ninja Turtles: La caduta del clan del piede (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Il ritorno dalle fogne (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Salvataggio radicale (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Collezione Cowabunga In arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC Windows tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X. Il set costerà $ 39,99.

La nuova collezione Teenage Mutant Ninja Turtles concluderà un grande anno per Heroes in Half Shell, che riceverà anche un nuovissimo gioco, TMNT: La vendetta di Shreddernel 2022.