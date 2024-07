La crescita dell’occupazione negli Stati Uniti continua, ma compaiono segnali di preoccupazione

Il tasso di interesse di riferimento, che era vicino allo zero all’inizio del 2022, è superiore al 5% da più di un anno mentre la Fed spinge per controllare l’inflazione. L’impatto sui prestiti in tutta l’economia è durato più a lungo di quanto si aspettassero molte imprese – o famiglie in cerca di acquistare una casa o un’auto.

La maggior parte degli economisti si aspetta un ulteriore rallentamento della crescita dell’occupazione e dei salari fino a quando la Federal Reserve non interverrà per allentare le condizioni del credito. Vi sono prove crescenti di un rallentamento della crescita.

I licenziamenti sono ai minimi storici, ma un indicatore noto come tasso di assunzione, che traccia il numero di assunzioni in un mese come percentuale dell’occupazione totale — I tassi di disoccupazione sono diminuiti in modo significativo. Ciò significa che il numero relativamente piccolo di persone che hanno perso il lavoro hanno generalmente maggiori difficoltà a trovare nuove opportunità di lavoro.

Tre quarti dell’aumento di posti di lavoro nel rapporto di giugno proveniva dal settore sanitario, dall’assistenza sociale e dal governo. Ci sono stati solo piccoli aumenti di posti di lavoro in alcuni altri settori, e alcuni settori, tra cui quello manifatturiero e quello della vendita al dettaglio, hanno perso posti di lavoro nel complesso.