La crisi immobiliare negli Stati Uniti si è aggravata questa primavera. Cosa significa questo per gli acquirenti e i venditori di case?

LOS ANGELES (AP) – Il mercato immobiliare non mostra segni di uscita da un crollo di tre anni, dopo una stagione primaverile deludente e con prospettive fosche per l’estate e l’autunno.

Gli acquirenti di case sono entrati nel 2024 ottimisti sul fatto che i tassi ipotecari sarebbero scesi ulteriormente dopo essere diminuiti alla fine dello scorso anno. Ma quelle speranze sono svanite quando i dati più forti del previsto sull’inflazione e sull’economia gettano un’ombra sui tempi di un potenziale taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Ad aprile, il tasso di interesse medio su un mutuo immobiliare trentennale ha superato il 7% per la prima volta da novembre. Questo, combinato con i prezzi record delle case, ha costretto molti potenziali acquirenti a rinviare la ricerca della casa, alcuni a tempo indeterminato.

Gli economisti si aspettano che i tassi ipotecari scendano leggermente entro la fine di quest’anno. Ma un leggero calo dei prezzi potrebbe non essere sufficiente per attirare gli acquirenti e convincere i proprietari che è il momento giusto per vendere le loro case.

Ecco uno sguardo alle principali tendenze dietro la traiettoria del mercato immobiliare finora quest’anno e cosa possono aspettarsi acquirenti e venditori nella seconda metà del 2024:

La stagione primaverile degli acquisti di case è stata ancora una volta un fallimento.

In media, più di un terzo delle case vendute in un anno vengono acquistate tra marzo e giugno. Questa è conosciuta come la stagione primaverile degli acquisti di case e negli ultimi anni è stata una stagione deludente.

Le vendite di case precedentemente occupate negli Stati Uniti sono diminuite da marzo a giugno rispetto all’anno precedente nel 2022 e nel 2023. Le vendite sono diminuite a marzo, aprile e maggio di quest’anno e le indicazioni indicano che anche giugno ha registrato un calo.

Le deboli vendite primaverili riflettono le sfide in termini di accessibilità affrontate da molti acquirenti di case: il tasso di interesse medio su un mutuo trentennale si aggira intorno al 7%; L’offerta di case in vendita è scesa ai minimi storici; I prezzi delle case hanno raggiunto livelli record.

Gli alti tassi di interesse scoraggiano gli acquirenti di case

Secondo Freddie Mac, il tasso di interesse medio su un mutuo trentennale è del 6,95%, ovvero più del doppio di quello dell’inizio di luglio 2021.

I tassi ipotecari sono influenzati da diversi fattori, tra cui il modo in cui il mercato obbligazionario reagisce alla politica dei tassi di interesse della Federal Reserve e ai movimenti del rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni, che gli istituti di credito utilizzano come guida per valutare i mutui immobiliari.

Il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni, che ha superato il 4,7% a fine aprile, è in gran parte sceso di recente dopo che alcuni dati economici hanno mostrato un rallentamento della crescita, il che potrebbe aiutare a frenare le pressioni inflazionistiche e convincere la Federal Reserve ad iniziare ad abbassare il suo tasso di interesse di riferimento dai livelli più alti. livello in più di 20 anni.

I funzionari della Fed hanno affermato a giugno che l’inflazione si era avvicinata al target del 2% negli ultimi mesi e hanno indicato che prevedevano di tagliare i tassi di interesse di riferimento una volta quest’anno.

Tuttavia, gli economisti prevedono che il tasso di interesse medio su un mutuo per la casa a 30 anni rimarrà superiore al 6%.

Non ci sono abbastanza case in vendita

Un altro ostacolo per gli acquirenti di case è che l’inventario delle case sul mercato è sceso a un livello senza precedenti.

La buona notizia: il numero di case in vendita alla fine di maggio è stato il più grande dall’agosto 2022, una tendenza che fa ben sperare per gli acquirenti di case quest’estate. La cattiva notizia: l’offerta di case disponibili in vendita a livello nazionale è ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.

L’offerta di case in vendita negli Stati Uniti era limitata prima dell’arrivo del COVID-19 a causa di oltre un decennio di costruzioni di nuove case al di sotto della media e delle tendenze demografiche che hanno portato i proprietari di case a trattenere le loro proprietà più a lungo.

L’ampio divario tra i tassi ipotecari attuali e quelli di solo tre anni fa (3%) ha anche scoraggiato molti proprietari di case che hanno ricevuto tassi molto bassi dalla vendita, quello che gli esperti immobiliari chiamano effetto “lock-in”.

Il prezzo non è giusto

Secondo la National Association of Realtors, il prezzo di vendita medio nazionale di una casa precedentemente occupata è aumentato del 5,8% a maggio rispetto a un anno prima a 419.300 dollari, il massimo storico dal 1999. Inoltre è aumentato del 51% rispetto a soli cinque anni fa.

Ma gli aumenti dei prezzi stanno rallentando. Il Corelogic Home Price Index mostra che i prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati del 4,9% a maggio rispetto all’anno precedente, l’aumento più piccolo da ottobre. La società di monitoraggio dei dati immobiliari prevede che la crescita nazionale dei prezzi delle case rallenterà al 3% entro il prossimo maggio.

“L’impennata dei tassi ipotecari questa primavera ha causato un rallentamento della domanda e dei prezzi degli acquirenti di case”, ha affermato Selma Heap, capo economista di Corlogic.

I prezzi delle case stanno iniziando a rallentare poiché un numero maggiore di alloggi rimane sul mercato più a lungo. Anche le aree urbane della Florida, del Texas, della Georgia e di altri stati in cui il ritmo della costruzione di alloggi ha accelerato negli ultimi anni hanno visto una crescita dei prezzi rallentata.

Alcuni economisti temono che un lieve calo dei tassi ipotecari senza un aumento dell’offerta di case sul mercato potrebbe ostacolare gli acquirenti che lottano per permettersi una casa, dando ai venditori un incentivo ad aumentare il prezzo richiesto.

“Mi preoccupa un po’ quello che potrebbe accadere ai prezzi delle case quando i prezzi scendono, perché penso che ciò stimolerebbe la domanda senza stimolare realmente l’offerta, almeno nel breve termine”, ha affermato Darryl Fairweather, capo economista di Redfin porta ad un forte aumento dei prezzi.”

Qualcuno dovrebbe comprare adesso?

Gli acquirenti che sono in grado di acquistare una casa ora dovrebbero trarre vantaggio dalla più ampia selezione di case disponibili sul mercato.

Chi può permettersi di pagare in contanti potrebbe anche voler acquistare a breve termine.

“I prezzi sono saliti e probabilmente non scenderanno, quindi non c’è un vero motivo per aspettare se non si sta aspettando che i prezzi scendano”, ha detto Fairweather di Redfin.