La custodia del Galaxy Z Fold 6 non rivela grandi cambiamenti nelle dimensioni del display della cover

Se speri ancora che il Galaxy Z Fold 6 venga fornito con un display notevolmente più grande, la foto che mostra la custodia del telefono ti deluderà.

On X (ex Twitter), un produttore di custodie con sede negli Stati Uniti allora nato Ha pubblicato l’immagine che vedi qui sotto con l’hashtag #fold6, suggerendo che si tratti di una custodia progettata per il prossimo telefono pieghevole.

L’immagine fornisce un’ulteriore prova del fatto che Samsung non sta apportando modifiche sostanziali alle dimensioni del display della Cover. Lo schermo di copertura sarà leggermente più ampio a causa delle diverse proporzioni. Ma lo stato dello schermo disponibile rimarrà quasi lo stesso.

È una storia simile per il display pieghevole da 7,6 pollici. Avrà le stesse dimensioni di prima ma con proporzioni diverse che lo renderanno più corto e più largo.

Oltre ai display più ampi, il Galaxy Z Fold 6 avrà un aspetto più spigoloso grazie agli angoli più nitidi. Può anche essere più leggero di circa 15 grammi e presenta un telaio in titanio.

Per quanto riguarda il resto del pacchetto, il Galaxy Z Fold 6 sarà deludentemente familiare. Avrà i consueti aggiornamenti annuali, come un nuovo chip Snapdragon e un software più recente. Ma tutto, dalle specifiche della fotocamera alla capacità della batteria, dovrebbe rimanere invariato.

Samsung sta lavorando su un Galaxy Z Fold 6 Ultra che potrebbe avere specifiche migliori rispetto al Fold 6 standard. Ma il modello Ultra attualmente sembra essere un’esclusiva coreana. Potrebbe anche essere piuttosto costoso, con il Fold 6 standard che dovrebbe avere un prezzo superiore di $ 100.