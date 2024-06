La Danimarca ha deciso di imporre la prima carbon tax al mondo alle mucche gassate

Secondo il piano, gli agricoltori pagherebbero 43 dollari per tonnellata di anidride carbonica equivalente prodotta dal loro bestiame. Tale tasso aumenterà fino a circa 108 dollari nel 2035. Le tasse sarebbero parzialmente compensate da un’esenzione fiscale del 60%, che ammonterebbe a 17 dollari per tonnellata nel 2030 e a 43 dollari per tonnellata nel 2035, secondo il governo danese, che ha pubblicato la proposta di legge. settimana.

Il piano è stato accolto dal governo danese come un modo per raggiungere l’obiettivo climatico nazionale di ridurre le emissioni di gas serra del 70% entro il 2030 a partire dal 1990.

Responsabile del bestiame 32 per cento Secondo le Nazioni Unite, le emissioni di metano causate dall’uomo. L’organizzazione ha affermato che 1,5 miliardi di capi di bestiame in tutto il mondo rappresentano la maggior parte del metano emesso dal bestiame, anche se meno dello 0,1% in Danimarca, a partire dal 2022. Statistiche Il nostro mondo ruota attorno ai dati. Quell’anno il Brasile aveva 234 milioni di bovini a livello globale, seguito dall’India con 194 milioni e dagli Stati Uniti con 92 milioni.

Il problema di tali ricerche, afferma Richard Eckhardt, professore di agricoltura del carbonio presso l’Università di Melbourne in Australia, è che “ai prezzi attuali del carbonio” gli agricoltori non hanno raggiunto un livello di utilizzo economicamente vantaggioso.

Ma le grandi aziende agricole multinazionali hanno fissato obiettivi per la riduzione delle emissioni, che potrebbe essere un meccanismo più efficace nel tempo per apportare cambiamenti a livello di azienda agricola “rispetto a una semplice tassa sul carbonio”, ha scritto in una e-mail. Eckhardt ha aggiunto che “i governi non devono necessariamente essere cattivi” imponendo tasse sul carbonio che provocano una reazione da parte degli agricoltori.