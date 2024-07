La difesa degli orsi ha un “test duro” contro Caleb Williams nel campo di addestramento – NBC Sports Chicago

LAKE FOREST, Illinois – I Bears hanno concluso il loro primo blocco di allenamento martedì all’Halas Hall, con la difesa che ancora una volta ha avuto la meglio sul quarterback Caleb Williams e sull’attacco nel periodo di due minuti.

L’attacco è riuscito a ridurre il deficit a quattro punti con 1 minuto e 20 secondi rimasti, ottenendo un break e la palla a 40 yard dalla linea di porta.

Williams ha aperto l’attacco con un passaggio completo da 9 yard a DeAndre Carter e ha passato la palla a Collin Johnson da 3 yard. Ha poi passato la palla a Khalil Herbert da 4 yard per dare alla sua squadra un secondo e 6 tentativo sulla linea delle 45 yard.

Jacob Martin, attaccando al limite del campo, è riuscito a superare Darnell Wright, il guardalinee difensivo destro, in quella che sarebbe stata un’interruzione, ma Williams è salito in comando ed è decollato con un tentativo di 16 yard. Anche il difensore Tyreke Stevenson è stato squalificato per aver insistito nel continuare il gioco, che ha portato a un contropiede sulla linea delle 24 yard.

Williams ha poi passato la palla a Rom Udunzi al centro per creare un vantaggio di 10 punti, poi ha trovato Carter che segnava 7 punti, spostando l’attacco nella zona dei 10 punti con meno di 30 secondi rimasti nel gioco.

E poi, la difesa degli Orsi è crollata.

Al secondo e terzo tentativo, il debuttante Austin Booker è stato in grado di ottenere una rapida compressione e il passaggio di Williams a Herbert è risultato incompleto. Al terzo tentativo, Williams si è ritirato e ha provato a passare la palla a O’Dons nell’angolo posteriore della end zone, ma Stevenson è balzato lungo il percorso e ha messo la mano sul passaggio per interromperlo.

Con 16 secondi rimanenti, Williams e l’attacco hanno affrontato un quarto e 3 tentativo dal 7. Williams si è ritirato e ha visto il quarterback Cole Kmet aprirsi al centro della end zone. Williams ha permesso che la palla andasse verso il quarterback, ma il quarterback Tremaine Edmonds ha chiuso rapidamente e ha interrotto il passaggio per vincere l’esercitazione per la difesa.

“È un test coraggioso”, ha detto il coordinatore difensivo Eric Washington riguardo allo stop nella zona rossa. “E ascolta, puoi essere in buona forma in termini di preparazione per il ritiro, ma una volta che esci sul campo di calcio e ne superi uno… nei periodi uno-uno, passi attraverso squadre speciali per coloro che sono coinvolti in questo, e in realtà stai praticando giochi scramble. Questo è un diverso livello di condizionamento?

“Vedrete giocatori in ottima forma fisica stancarsi di competere e giocare al livello del calcio professionistico. Devono dare il massimo. Lo hanno già fatto. La comunicazione deve esserci. Non si può arrendersi o cedere in questo, perché è una situazione critica, dobbiamo trovare un modo.” Per terminare la partita.”

Vale la pena notare che DJ Moore non ha partecipato all’allenamento di due minuti, mentre Keenan Allen ha avuto un giorno di riposo. Williams si è allenato con Udunze, Kmet, Carter e Johnson in allenamento.

Come è avvenuto nei primi tre giorni di ritiro, martedì la Williams ha avuto una prestazione solida. Mentre passava la palla al ricevitore largo Tyler Scott per un completamento di 40 yard lungo la linea laterale sinistra in un tratto 11 contro 11, Stevenson ha sprecato la sua copertura del gioco, lasciando Scott completamente aperto in campo. Scott ha armeggiato quando è arrivata la palla ma è stato comunque in grado di restituirla.

Williams ha perso la palla solo una volta all’inizio del campo, ma avrebbe dovuto fare un secondo tentativo martedì quando il linebacker Jack Sanborn è saltato davanti al linebacker Gerald Evert e ha lasciato cadere un facile passaggio di intercettazione.

Il quarterback matricola ha effettuato altri due bellissimi lanci, incluso un tiro di rovescio sulla spalla per chiudere in modo stretto Steven Carlson lungo la cucitura.

Ecco altri appunti dal quarto giorno del campo:

— L’operazione offensiva degli Orsi è stata molto pulita nel primo blocco del campo. L’allenamento di martedì ha visto una falsa partenza e un altro caso in cui sono usciti in ritardo dalla riunione. E secondo i miei calcoli non scientifici, i Bears hanno avuto quattro problemi totali prima dello snap in quattro allenamenti.

Questo grazie alla comodità di Williams in attacco e al suo ritmo migliorato.

Andrew Billings, un guardalinee difensivo, è noto per la sua capacità di prendere decisioni “impulsive”. Questa decisione ha sconvolto l’offensiva della Williams e dei Bears durante la bassa stagione. Ma questo non è successo nel campo.

“Oh, è più nitido, è più preciso

— Allen e il centrocampista Mercedes Lewis hanno avuto il giorno libero martedì. Il centrocampista Noah Swale e il trequartista Nsimba Webster sono tornati ad allenarsi, ma la loro partecipazione è stata limitata.

— Il linebacker Kyler Gordon non ha partecipato agli allenamenti di gruppo. Josh Blackwell è subentrato come terzino nella difesa della prima squadra e ha effettuato due passaggi in fuga.

–Martin è stato molto fastidioso in pantaloncini durante il primo blocco. I Bears sono interessati a vedere come si esibiranno lui e il nuovo arrivato Austin Booker quando arriveranno i pad venerdì.

“Jacob ha molta rapidità, molta rapidità e molta rapidità”, ha detto Washington. “È un giocatore molto atletico. È un eccellente giocatore spaziale. Ma è molto forte sul punto di attacco. Questo è il genere di cose. ne hai davvero bisogno. Voglio dire, possiamo aspettarci che il suo ruolo sia quello di un difensore a tre. “Ruoli. Quindi, per quanto riguarda l’estremità difensiva destra, sta facendo un buon lavoro.”

— Coleman Shelton ha avuto modo di allenarsi con la prima squadra come quarterback martedì mentre lui e Ryan Pitts continuano ad alternare i giorni con la prima linea.

“Abbiamo due tipi di corpo diversi, uno è veloce e l’altro è molto forte”, ha detto Billings di Betts e Shelton “La competizione riguarderà la coerenza”.

— I Bears riposeranno mercoledì prima di tornare ad allenarsi giovedì.

