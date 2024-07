La direttrice dei servizi segreti Kimberly Seittle testimonierà al Trump Rally

Si è seduto sul posto in attesa di testimoniare davanti alla commissione della Camera per la supervisione e la responsabilità. L’attacco a Trump è stato il peggior fallimento del sistema di sicurezza d’élite degli ultimi decenni.

L’udienza segna la prima volta in cui testimonia davanti al Congresso in quasi tre decenni con l’agenzia. È amministratore da settembre 2022.

Secondo le sue osservazioni preparate, Seittle dovrebbe assumersi nuovamente la responsabilità per i fallimenti in termini di sicurezza durante il raduno elettorale di Trump del 13 luglio in Pennsylvania. Un uomo armato avrebbe avuto accesso a un tetto non protetto, dove avrebbe aperto il fuoco con un fucile in stile AR, ferendo Trump, uccidendo una persona e ferendone gravemente altre due.