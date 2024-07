La Disney sta indagando sulla violazione dei dati dell’azienda

Los Angeles Times tramite Getty Image

La Disney sta indagando su un attacco ai canali Slack interni della società di intrattenimento.

Un gruppo di hacker chiamato Nullbulge afferma di aver ottenuto e fatto trapelare più di un terabyte di dati dai canali Slack interni della Disney.

Il gruppo di hacker afferma di concentrarsi sulla “protezione dei diritti degli artisti e sulla garanzia di un giusto compenso per il loro lavoro”. Ha condiviso screenshot di documenti che il gruppo avrebbe scaricato e pubblicato su X sui dati sul traffico e sulle entrate di Disneyland Paris e su quella che sembra essere una nuova funzionalità di streaming che consiglierà i contenuti Disney in base a ciò che gli spettatori hanno guardato in precedenza, con la promessa di scaricare l’intero contenuto. rovina online. Nell’ultimo post del gruppo, Nullbulge afferma che l’intera portata dei dati trapelati include dettagli su progetti non pubblicati, immagini grezze e codici informatici.

Il Wall Street Journal, che per primo ha riportato questa storia, ha visionato una serie di file presumibilmente ottenuti e trapelati da Nullbulge, che includevano “conversazioni sulla manutenzione del sito web della Disney, sullo sviluppo del software, sulla valutazione dei candidati all’assunzione e sui programmi per i leader emergenti all’interno di ESPN, oltre a foto di cani dei dipendenti, con dati che risalgono almeno al 2019.

“La Disney sta indagando sulla questione”, ha detto un portavoce della Disney. diversificato Ho contattato Nullbulge per un commento.

Non puoi incolpare nessuno alla Disney – con aziende che abbracciano studi cinematografici e televisivi come Marvel Studios e Lucasfilm, nonché servizi di streaming Disney+ e Hulu, reti via cavo come ESPN, parchi a tema e altro – per un misterioso tipo di disturbo da stress post-traumatico.

Dieci anni fa, la Sony Pictures ha subito un attacco informatico devastante. Questa violazione è ancora considerata la più grande violazione di dati aziendali nella storia degli Stati Uniti e non riguardava solo le foto dei cani dei dipendenti. Per anni sono trapelate e-mail che spaziavano da quelle innocue a quelle pettegoleose a decisamente poco lusinghiere, scatenando il caos nel settore dell’intrattenimento. Di conseguenza, la produttrice vincitrice dell’Oscar Amy Pascal si è dimessa dalla sua posizione di co-CEO dello studio. Nomi tra cui Angelina Jolie, Rooney Mara e il presidente Barack Obama sono stati discussi in comunicazioni private pubblicate su WikiLeaks. Anche lo studio è stato messo in ginocchio, non potendo fare affidamento su alcun tipo di tecnologia per diversi giorni (il reparto contabilità ha dovuto elaborare manualmente le buste paga) in seguito all’incidente.

Jennifer Maass ha contribuito a questo rapporto.