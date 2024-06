La domanda estrema di intelligenza artificiale porta al ritmo e all’aumento

Mercoledì le azioni Broadcom sono aumentate di oltre il 14% nell’extended trading dopo che il produttore di chip e software ha pubblicato risultati trimestrali migliori del previsto, guidati da una forte intelligenza artificiale e dalla forte domanda di VMware. Broadcom ha inoltre alzato le previsioni per l’intero anno e ha annunciato un frazionamento azionario 10 per 1. I ricavi nel secondo trimestre fiscale 2024 del nome del club, terminato il 5 maggio, sono aumentati del 43% su base annua a 12,5 miliardi di dollari, battendo le aspettative degli analisti di 12,06 miliardi di dollari. , secondo le stime di LSEG, già Refinitiv. Escludendo il contributo di VMWare, le vendite di Broadcom sono aumentate del 12% su base annua. L’utile per azione (EPS) rettificato è aumentato del 6% nell’ultimo anno a 10,96 dollari, superando le aspettative di 10,85 dollari. Gli utili rettificati prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) sono stati di 7,43 miliardi di dollari nel trimestre, superando i 7,05 miliardi di dollari previsti da Wall Street. Broadcom Perché ne siamo proprietari: Broadcom è un’azienda di software e semiconduttori di alta qualità gestita da un brillante CEO di Hock Tan, noto per la sua strategia di fusione e acquisizione che crea valore. Consideriamo Broadcom uno dei maggiori beneficiari dell’intelligenza artificiale attraverso le sue attività di networking e chip personalizzati. Il titolo viene scambiato a un rapporto prezzo/utili più ragionevole rispetto ad altri titoli di chip. La società ha inoltre una strategia di allocazione del capitale favorevole agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti. Concorrenti: Marvell Technology, Advanced Micro Devices, Nvidia Ultimo acquisto: 3 ottobre 2023 Data di inizio: 24 agosto 2023 Conclusione Questo è stato un trimestre forte per Broadcom che ha rafforzato la nostra tesi sull’azienda. Il business dell’intelligenza artificiale di Broadcom ha visto le vendite continuare a crescere, con il management che ha aumentato le previsioni per l’intero anno a 11 miliardi di dollari, supportando la nostra opinione che questo sia uno dei migliori titoli di chip AI sul mercato. Mentre il resto del business dei semiconduttori continua a lottare, ci sono segnali speranzosi che toccherà il fondo nei prossimi trimestri e si preparerà per una ripresa il prossimo anno. Continuiamo inoltre a vedere un rialzo in VMware. I progressi compiuti da Broadcom nelle fasi iniziali dell’integrazione sono molto incoraggianti, ma non avevamo assolutamente dubbi sulla base delle esperienze del management in materia di fusioni. Il CEO Hock Tan e il suo team svolgono un lavoro eccezionale nel trovare aziende forti da acquisire in grado di generare sinergie di ricavi e costi (riducendo i costi), generando così più flusso di cassa libero che utilizza per aumentare i dividendi, riacquistare azioni e trovarne di più. .. Le aziende acquisiscono. Inoltre, Broadcom ha annunciato un frazionamento azionario a termine 10 per 1 che avrà effetto dopo la chiusura del 12 luglio. Come abbiamo detto prima, in teoria i frazionamenti azionari non dovrebbero avere importanza. Ma se si guarda all’accoglienza che Lam Research, Chipotle, Walmart e, più recentemente, il produttore di chip Nvidia hanno avuto al Club, con le loro divisioni, chiaramente non fa male. È positivo che Broadcom voglia rendere le sue azioni più accessibili a investitori e dipendenti. Come risultato del rally, del rialzo e del frazionamento azionario (che non si può negare abbia avuto un impatto positivo sul titolo), abbiamo aumentato il nostro obiettivo di prezzo per Broadcom a 1.900 dollari per azione, da 1.550 dollari. Il multiplo prezzo/utili del titolo non è così economico come lo era in passato, ma possiamo giustificare il suo crescente premio sul mercato attraverso le sue forti prospettive di ricavi guidate dall’intelligenza artificiale, la solida performance dei margini e l’impegno a restituire liquidità agli azionisti. Il titolo AVGO YTD Mountain Broadcom YTD ha chiuso mercoledì a un livello record poco inferiore a 1.500 dollari per azione e ha guadagnato quasi il 34% da inizio anno. Sulla base del suo attuale prezzo post-vendita, il titolo potrebbe aprire mercoledì intorno ai 1.700 dollari. Commento trimestrale I ricavi di Semiconductor Solutions sono cresciuti del 6% su base annua raggiungendo i 7,2 miliardi di dollari, superando le aspettative, poiché la continua forza delle vendite legate all’intelligenza artificiale ha compensato la continua debolezza ciclica dei ricavi delle imprese e delle telecomunicazioni. Reti: i ricavi sono aumentati del 44% su base annua raggiungendo i 3,8 miliardi di dollari e hanno rappresentato il 53% delle vendite di semiconduttori nel trimestre. La spesa per l’intelligenza artificiale è il tema dominante in questo caso, con ricavi dedicati al networking e agli acceleratori in crescita del 280% su base annua fino a raggiungere i 3,1% miliardi di dollari. Il CEO Hock Tan ha osservato durante la chiamata post-utili che, man mano che i cluster di data center AI continuano a essere implementati, la società vede il suo mix di entrate spostarsi verso una percentuale crescente di networking. Broadcom gestisce la rete Ethernet, che è diversa dalle soluzioni InfiniBand di Nvidia. Per quanto riguarda i chip personalizzati, Broadcom ha affermato che i suoi clienti iperscalabili stanno accelerando gli investimenti per migliorare le prestazioni dei suoi cluster di data center. Sebbene la società non li menzioni per nome, si ritiene che i nomi dei club delle piattaforme Alphabet e Meta – e, più recentemente, la società madre di TikTok, ByteDance – siano i principali clienti di questi acceleratori di intelligenza artificiale dedicati. Le tradizionali società di semiconduttori si sono rivelate deboli, come previsto. Wireless: i ricavi sono aumentati del 2% su base annua raggiungendo 1,6 miliardi di dollari e rappresentano il 22% dei ricavi dei semiconduttori. L’azienda non ha apportato modifiche alle sue precedenti indicazioni relative ai ricavi stabili anno dopo anno, ma non possiamo fare a meno di pensare che un nuovo ciclo di aggiornamento di Apple, il suo client wireless, potrebbe aiutare ad aumentare le vendite in futuro. Connettività e storage dei server: le vendite sono diminuite del 27% anno su anno a 824 milioni di dollari, che rappresentano l’11% dei ricavi dei semiconduttori. Questa attività è stata dura per un po’, ma Tan ha descritto questo trimestre come l’ultimo trimestre e ha ribadito le sue aspettative per una ripresa nella seconda metà dell’anno. Tan ora vede i ricavi dello storage in calo di circa il 20% quest’anno, forse un po’ meglio di quanto previsto in precedenza per la metà degli anni ’20. Banda larga: le vendite sono diminuite del 39% su base annua arrivando a 730 milioni di dollari e rappresentando il 10% dei ricavi del segmento. Qui la domanda è migliorata e non si prevede che gli affari toccheranno il fondo fino alla seconda metà di quest’anno. Questa visione pessimistica ha indotto il management a rivedere le previsioni per l’intero anno di un calo delle vendite del 30% su base annua rispetto a un calo di poco superiore al 30%. Industria: le vendite sono diminuite del 10% su base annua per questo piccolo segmento di attività e il management ha abbassato le previsioni portandole a un calo a due cifre anno su anno rispetto alle precedenti indicazioni che prevedevano un calo a una cifra. Anche nell’altro segmento di Broadcom, quello del software per infrastrutture, i ricavi hanno superato le aspettative, crescendo del 175% anno su anno fino a raggiungere i 5,3 miliardi di dollari. VMware è stato un punto positivo, con un fatturato di 2,7 miliardi di dollari, rispetto ai 2,1 miliardi di dollari del trimestre precedente. Questo è ancora solo l’inizio dei vantaggi dell’accordo VMware, poiché Broadcom prevede un’accelerazione dei ricavi verso i 4 miliardi di dollari a trimestre in futuro. Tan ha affermato che l’integrazione di VMware, acquisita alla fine dello scorso anno, sta procedendo bene con il passaggio a un modello di licenza in abbonamento. I risultati lo supportano. Non solo si è verificata un’accelerazione del valore contabile annuale, ma sono stati eliminati anche i costi in eccesso, con un conseguente aumento salutare sia dei ricavi che dei costi. Broadcom ha affermato che VMware ha speso 1,6 miliardi di dollari nel trimestre, in calo rispetto ai 2,3 miliardi di dollari del trimestre precedente all’acquisizione. Tan prevede che tale cifra scenderà a un tasso di 1,3 miliardi di dollari all’uscita dal quarto trimestre, in anticipo rispetto al suo precedente piano di 1,4 miliardi di dollari. Si ritiene quindi che si stabilizzerà a 1,2 miliardi di dollari dopo la fusione. Allocazione del capitale Nel complesso, Broadcom ha generato circa 4,5 miliardi di dollari di free cash flow nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, ma tale cifra balza a 5,3 miliardi di dollari, in crescita del 18% su base annua, se si escludono la ristrutturazione e l’integrazione nel trimestre. Questa forte generazione di cassa ha consentito a Broadcom di spendere 1,55 miliardi di dollari in riacquisti di azioni per detrazioni fiscali sull’assegnazione di azioni, cancellare 1,2 milioni di azioni, pagare 2,4 miliardi di dollari di dividendi e ripagare 2,4 miliardi di dollari di debiti. Non ci sono stati riacquisti formali di azioni ordinarie come parte del suo programma di riacquisto, ma la società sta uscendo da un primo trimestre fiscale in cui ha riacquistato azioni per un valore enorme di 7,1 miliardi di dollari. Prospettive Dopo una prima metà dell’anno fiscale 2024 positiva, Broadcom ha aumentato le previsioni sui ricavi e sull’EBITDA. La società prevede ora che i ricavi raggiungano i 51 miliardi di dollari, rispetto ai 50 miliardi di dollari precedenti, con utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamenti e ammortamenti (EBITDA) a circa il 61% dei ricavi previsti, in aumento dal 60%. Ciò ammonta a circa 31,11 miliardi di dollari. L’aggiornamento rivisto supera favorevolmente le stime di FactSet di 50,58 miliardi di dollari di ricavi e 30 miliardi di dollari di EBITDA rettificato. Uno dei motivi dell’aumento è che Broadcom ha previsioni più forti per i ricavi derivanti dall’intelligenza artificiale, che quest’anno vedono un totale di oltre 11 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di circa 10 miliardi di dollari. Questo ci sembra ancora conservatore. (Il Charitable Trust di Jim Cramer è AVGO, NVDA. GOOGL, META. Vedi qui per un elenco completo delle azioni.) Come abbonato al CNBC Investing Club con Jim Cramer, riceverai un avviso di scambio prima che Jim effettui uno scambio. Jim attende 45 minuti dopo l’invio di un avviso commerciale prima di acquistare o vendere un’azione nel portafoglio del suo fondo di beneficenza. Se Jim parla di un titolo sulla CNBC TV, attende 72 ore dopo l’emissione dell’avviso commerciale prima di eseguire l’operazione. Le informazioni di cui sopra sull’Investment Club sono soggette ai nostri Termini e condizioni e all’Informativa sulla privacy, nonché alla nostra Dichiarazione di non responsabilità. Nessun obbligo o dovere fiduciario esiste o viene creato dalla ricezione di qualsiasi informazione fornita in relazione all’Investment Club. Non sono garantiti risultati o profitti specifici.

