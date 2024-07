La FAA sta indagando su un volo diretto a Tampa nel sud-ovest che è precipitato per 150 piedi sopra l’acqua

Un volo della Southwest Airlines diretto all’aeroporto internazionale di Tampa ha effettuato una rapida discesa il 14 luglio, cadendo per più di 1.500 piedi in un minuto e arrivando a 150 piedi dalla superficie della baia di Tampa.

Secondo i dati pubblici di tracciamento dei voli, l’incidente è avvenuto poco dopo le 19, quando l’aereo era a miglia di distanza dalla sua destinazione. In quel momento, secondo la carta di volo della Federal Aviation Administration, l’aereo doveva trovarsi a più di 1.000 piedi sopra la superficie.

Invece volava a circa 15 piani di altezza.

Secondo la stazione meteorologica dell’aeroporto internazionale di Tampa, un aereo Boeing 737 Max è rimasto a terra durante un temporale con pioggia leggera e raffiche fino a 20 miglia orarie. La situazione era così disastrosa che il volo da Columbus, Ohio, fu dirottato a Fort Lauderdale.

Secondo la registrazione della comunicazione caricata su YouTube, l’operatore del controllo del traffico aereo ha avvertito i piloti della bassa quota dell’aereo. A quel punto l’aereo salì rapidamente a circa 1.000 piedi.

Robert Katz, un pilota commerciale esperto, ha affermato che quando si volava troppo vicino alla superficie, il wind shear – un rapido cambiamento nella velocità o nella direzione del vento – “avrebbe potuto trascinare l’aereo come se stesse volando sopra Tampa Bay”.

Katz, un istruttore di volo certificato in Texas, ha detto che i piloti non sembravano monitorare la discesa dell’aereo. Ha detto che i piloti dovrebbero essere consapevoli che stanno volando ad altitudini pericolose senza preavviso da parte del controllore.

“Questo non sarebbe dovuto succedere”, ha detto Katz. “Questi piloti daranno molte spiegazioni.”

Ha detto che se la situazione fosse stata così grave da dover modificare l’aereo, la decisione avrebbe dovuto essere presa molto prima che l’aereo raggiungesse la discesa.

La FAA ha dichiarato in un comunicato che l’incidente è sotto indagine. Un portavoce dell’aeroporto internazionale di Tampa ha rifiutato di commentare, riferendosi invece a Southwest.

“Southwest segue il suo solido sistema di gestione della sicurezza ed è in contatto con la Federal Aviation Administration per comprendere e affrontare eventuali irregolarità”, ha affermato Southwest in una nota. “Niente è più importante per Southwest della sicurezza dei nostri clienti e dipendenti.”

Ben Schlapik, sul suo blog sull’aviazione, ha attirato l’attenzione sulla rapida discesa Un miglio alla volta, ha scritto lunedì che l’incidente è stato “quasi un disastro”. Ha ipotizzato che i piloti potrebbero aver scambiato la Courtney Campbell Causeway – una strada lunga e diritta – per una pista e siano scesi con l’intenzione di atterrare.

Katz ha detto che è possibile, ma solo se i piloti sono troppo stanchi. Incidenti come questo di solito accadono quando i piloti diventano disattenti a causa dello stress o della stanchezza, cosa che può essere esacerbata dal maltempo, ha detto.

“All’interno della cabina di pilotaggio ci sono molti segnali che l’aereo è troppo basso”, ha detto Katz. “Ci sono molti controlli ed equilibri per attirare l’attenzione di qualcuno, sai, alzarsi, fare qualcosa.”

Il jet della Southwest ha volato a un’altitudine insolitamente bassa quando l’aereo era a miglia di distanza dall’aeroporto, in seguito a un incidente simile avvenuto a Oklahoma City il mese scorso.

Ad aprile, un aereo del sud-ovest è affondato al largo delle coste delle Hawaii, arrivando a 400 piedi dall’oceano prima che l’aereo iniziasse a salire.

Il National Transportation Safety Board sta indagando su un jet del Southwest che ha eseguito un insolito “rollio olandese” e ha riportato danni alla coda dopo un volo da Phoenix a Oakland, in California. Gli investigatori affermano che l’aereo era parcheggiato all’esterno durante un forte temporale.

Gli scrittori dello staff del Times Lesley Cosme Torres e Shauna Muckle hanno contribuito a questo rapporto.