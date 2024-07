La famiglia di Richard Simons è “sbalordita” e “grata” per il sostegno dopo la sua morte

La famiglia di Richard Simmons ha condiviso una nuova dichiarazione in seguito alla morte del defunto guru del fitness, avvenuta sabato 13 luglio. Morì un giorno dopo il suo settantaseiesimo compleanno.

Tom Estey, pubblicista di lunga data di Richard, ha rilasciato una dichiarazione alla rivista People martedì 16 luglio, a nome della famiglia Simmons: “La famiglia Simmons è così grata per l’amore che ha dimostrato al nostro amato Dickie. Sta sorridendo a tutti voi”. .”

La dichiarazione aggiunge: “Non ci saranno ulteriori commenti da parte della famiglia in questo momento se non quello di chiedere ai media di rispettare la memoria di Richard e di darci il tempo di piangere come abbiamo così disperatamente bisogno di fare”.

Ore dopo la notizia della sua morte, il fratello di Richard, Lenny, ha parlato esclusivamente con PERSONE della vita e dell’eredità del suo defunto fratello.

“Non voglio che la gente si senta triste per mio fratello”, ha detto Lenny alla rivista People. “Voglio che lo ricordino per la gioia genuina e l’amore che ha portato nella vita delle persone. Si prendeva veramente cura delle persone. Ha chiamato, scritto e inviato e-mail a migliaia di persone durante la sua carriera offrendosi di aiutare”.

“Quindi non essere triste. Celebra la sua vita,” continuò Lenny.

“È molto entusiasta di tutti i suoi prossimi progetti a cui sta lavorando”, ha detto Lenny alla rivista People, aggiungendo: “Siamo sotto shock. Per favore, rispetta la famiglia in questo momento difficile”.

Richard Simmons nel suo viaggio verso la perdita.

Evan Hoard/Sigma/Getty



Due giorni prima della sua morte, Richard ha parlato esclusivamente a PEOPLE in una rara intervista – pubblicata venerdì 12 luglio – e ha rivelato i suoi piani per festeggiare il suo 76esimo compleanno venerdì, sottolineando che voleva mantenere le cose semplici.

“Ma la candela potrebbe essere sulle zucchine. Sai, sono vegetariano”, ha detto prima di aggiungere che avrebbe provato “forse un biscotto della Pepperidge Farm Milano”.

La defunta star ha aggiunto in un altro punto dell’intervista: “Mi sento felice! Sono grato di essere qui, di essere vivo per un altro giorno. Trascorrerò il mio compleanno facendo quello che faccio ogni giorno, ovvero aiutare le persone”.

Richard Simmons nell’agosto del 1980 a Los Angeles, California.

Archivio/Getty di Michael Oakes



Sebbene Richard abbia mantenuto il suo rapporto con i fan, è rimasto completamente fuori dagli occhi del pubblico dal 2014. Anni dopo, lui e Lenny hanno chiarito che voleva un po’ di tempo libero per riposarsi.

Anche Esté ha affrontato le voci nel 2017, dicendo a PEOPLE che Richard aveva semplicemente deciso di allontanarsi dai riflettori.

“Richard ha preso una decisione. Vivere una vita più privata. Se decide di tornare, tornerà”, ha detto Estee.

Nella sua recente intervista, Richard ha detto a PEOPLE che gli mancano tutti ed era consapevole che alla gente mancava mentre era lontano dai riflettori negli ultimi dieci anni.