La figlia di Michael Strahan, Isabella, 19 anni, rivela di essere libera dal cancro

Congratulazioni alla figlia di Michael Strahan, Isabella.

Il 19enne ha rivelato giovedì Video Youtube “Goodbye Hospital” annuncia che è libera dal cancro, otto mesi dopo che le è stato diagnosticato un cancro al cervello.

Mentre condivideva la sua ultima visita con il suo medico dove ha ottenuto le sue ultime scansioni MRI nel suo vlog in ospedale, era raggiante mentre raccontava ai suoi follower la buona notizia di una “scansione davvero interessante”.

“Tutto era chiaro. Sono libera dal cancro e va tutto bene. Non avrò un altro appuntamento dal medico fino a ottobre”, ha detto Isabella.

La figlia di Michael Strahan, Isabella Strahan, ha rivelato di essere libera dal cancro nel suo ultimo video su YouTube, “Goodbye Hospital”. YouTube/@IsabellaStrahan

“Mi mancano davvero i miei dottori e tutti quelli che mi hanno aiutato perché sono tutti così gentili”, ha continuato.

“Mi sento triste oggi perché so che non tornerò in ospedale per un po’ perché li amo così tanto. Quindi, questo è stato il mio ultimo video in ospedale fino a ottobre!”

Anche la studentessa della University of Southern California, che era in cura presso il Duke Children’s Hospital and Center di Durham, nella Carolina del Nord, ha descritto il dolore che stava provando dopo aver dato alla luce suo figlio. La porta chemioterapica è stata rimossa chirurgicamente – di cui ha anche pubblicato un video all’inizio di questa settimana.

La notizia arriva quasi otto mesi dopo che a Isabella è stato diagnosticato un cancro al cervello. YouTube/@IsabellaStrahan

Successivamente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, oltre ad altre procedure aggiuntive. Isabella Strahan/YouTube

“Sento molto dolore al fianco. Mi sento come se fossi stato pugnalato. Dico: ‘Oh, non sento così tanto dolore.’ Penso che sia perché tutto questo dolore è sparito… Non riesco a stare in piedi”, ha detto.

“Mi sembra anche che il tubo mi sia entrato nel cuore perché il mio cuore ha iniziato ad avere spasmi. Non so se sarebbe dovuto succedere ma… non è stato divertente. Sicuramente non è una bella sensazione”, ha aggiunto.

Nel suo vlog del 16 giugno si è mostrata Il campanello dell’ospedale suonò tre volte Per celebrare la fine del suo percorso contro il cancro mentre era circondata dalla sua famiglia e dal personale ospedaliero, che l’ha incoraggiata con “Festeggia!” Di Kool & the Gang.

A Isabella è stato diagnosticato un mieloma nell’ottobre 2023 e successivamente è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, tra le altre procedure.

Ha celebrato la fine del suo quarto e ultimo ciclo di chemioterapia in un video TikTok all’inizio di questo mese.

Nella clip, ha ballato indossando una tiara d’oro insieme alla sorella gemella Sofia, mentre “Let ‘Em Know” di Bryson Tiller suonava in sottofondo.

“L’ho fatto”, ha sottotitolato la foto.