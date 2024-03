La figlia sosia di John Candy parla di suo padre nell'anniversario della sua morte

Sono passati tre decenni da quando l'amato attore ha fatto il suo debutto Giovanni Caramella Morì di infarto all'età di 43 anni.

Il 4 marzo, i due figli di Kandi hanno condiviso messaggi toccanti per onorare il loro defunto padre nell'anniversario della sua morte.

“30 anni fa oggi… sembra una vita con e senza di te. Mi manchi e ti amo per sempre”, ha commentato Jennifer Candy Sullivan, 44 anni, sul suo account Instagram.

“Era il miglior padre”, dice Jennifer. TODAY.com. “Diceva: 'Non preoccuparti di ciò che la gente pensa di te. Sii semplicemente te stesso.'

“L'altra cosa di mio padre è che era il perfetto padre di famiglia”, continua. “Ecco perché non voleva essere al Saturday Night Live. Sapeva che lo stile di vita non sarebbe stato salutare per lui. Era intelligente in quel modo.”

Jennifer ha chiamato suo figlio di 5 anni, Finley John William, in onore di suo nonno.

“Assomiglia decisamente a Kandi. Ha sicuramente i capelli di mio padre”, dice Jennifer, notando che il ragazzino assomiglia anche a suo nonno paterno.

Gli anniversari della perdita possono essere difficili, ma Jennifer dice che “si sente forte” oggi.

“La mia migliore amica d'infanzia è morta il mese scorso. Siamo cresciuti insieme e lei conosceva mio padre. La sua morte mi ha fatto sentire la mancanza di mio padre”, dice Jennifer.

Anche il fratello di Jennifer, Christopher, 39 anni, ha condiviso un omaggio al padre su Instagram il 4 marzo. Nella foto, Candy appare nella sua caratteristica stampa hawaiana.

“Tutto il mio amore per mio padre oggi”, ha scritto Chris, 39 anni.

Entrambi i figli di Kandy lo hanno seguito nel campo dell'intrattenimento. Chris e Jennifer sono scrittori e attori.

Candy è meglio conosciuto per i suoi ruoli nelle commedie degli anni '80, tra cui “Uncle Buck” e “Planes, Trains and Automobiles”. È stato sposato con sua moglie, la ceramista e pittrice astratta Rosemary Margaret Hobor, per 15 anni.

“Era un ragazzo normale e un padre meraviglioso e molto amato”, ha detto Jennifer. Toni di intrattenimentot nel 2015. “Molto simile ai personaggi che era nel film.”

Candy morì in Messico durante le riprese di “Wagon's East” nel 1994.

“Avevo 9 anni. Era un venerdì”, ha detto Chris durante una conversazione con. Rapporto Hollywoodianor nel 2016. “Ricordo di avergli parlato la notte prima di morire e lui disse: 'Ti amo e buona notte.'” “Lo ricorderò sempre.”

Jennifer, che aveva 14 anni quando Candy morì, ricordò la sua ultima chiamata a suo padre.

“Quindi stavo parlando con lui al telefono, e lo odio, ma ero un po' distante perché stavo studiando”, ha detto alla pubblicazione. “Quindi ho pensato, ‘Sì, okay, ti amo. Io parlare con te più tardi. Ti auguro una buona notte.' Poi ho riattaccato e sono tornato a studiare.

Secondo Jennifer e Chris, le malattie cardiache sono presenti nella loro famiglia.

“Ha sempre lavorato sul suo peso e sulla sua salute”, ha detto Chris parlando a The Hollywood Reporter. “Fortunatamente, ci ha aiutato a capirlo da soli.”

A Jennifer e Chris non importa quando le persone sottolineano la somiglianza tra loro e il padre: lo vedono anche loro.

“Io e mio fratello somigliamo ai miei genitori in momenti diversi”, ha spiegato Jennifer a The Hollywood Reporter. “Se lo guardi quando era più giovane, quello è Chris. E mio padre è un po' più grande, è il mio volto. Per me, si trattava di entrare in contatto con il mio lato femminile quando la gente diceva: 'Sei proprio uguale al tuo papà', e io rispondevo: 'Grazie… Poi dicono: “Ma tu sei molto più carino di tuo padre!” A volte la mia risata è proprio come la risata di mio padre.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su TODAY.com