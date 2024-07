La filiale Red Line Braintree resterà chiusa per gran parte di settembre

Parti della linea rossa dell’MBTA saranno chiuse per 24 giorni a settembre nel tentativo di migliorare i tempi di percorrenza. (Craig F. Walker/Boston Globe)

Giovedì l’MBTA ha annunciato i suoi piani per apportare importanti miglioramenti alla filiale Braintree della Linea Rossa, sospendendo il servizio per 24 giorni.

La filiale di Braintree resterà chiusa dal 6 settembre al 29 settembre.

La Massachusetts Bay Transportation Authority prevede di riparare 18 miglia di binari, rimuovendo più di 20 limitazioni di velocità con l’obiettivo di “migliorare i tempi di viaggio di andata e ritorno sul ramo di Braintree fino a 24 minuti”. Lo rende noto l’agenzia in un comunicato.

“Il lavoro che verrà intrapreso presso la filiale di Braintree a settembre non ha precedenti ma è necessario da tempo”, ha affermato nella dichiarazione il direttore generale e amministratore delegato di MBTA Philip Ng. “Non vedo l’ora di restituire ai nostri passeggeri un servizio di filiale Braintree più veloce, più sicuro e più affidabile il 30 settembre.”

Durante la sospensione del servizio, non ci saranno treni della linea rossa nelle stazioni di North Quincy, Wollaston, Quincy Center, Quincy Adams e Braintree.

L’autorità di trasporto pubblico ha dichiarato che annuncerà presto ufficialmente i piani per gli autobus sostitutivi. L’agenzia ha affermato che il servizio passeggeri alternativo sarà una combinazione di navette in autobus nelle stazioni chiuse, opzioni ferroviarie per i pendolari e un aumento del servizio sulla filiale di Ashmont.

I lavori sui binari completati entro 24 giorni consentiranno ai treni MBTA di circolare alla velocità massima consentita di 40 mph.

“A seguito di questo importante lavoro, i passeggeri potranno godere di un viaggio più affidabile con meno interruzioni del servizio non pianificate associate a rotte obsolete, infrastrutture obsolete, problemi di segnalazione o problemi di alimentazione”, si legge nella dichiarazione viaggio più affidabile.” “Sicuro grazie a questo stato di buono stato di manutenzione.”

