La Francia si trova ad affrontare un’elezione senza eguali. Ecco come funziona e cosa succede dopo

PARIGI (AP) – Domenica gli elettori francesi sono chiamati alle urne per un momento straordinario della loro storia politica: il primo turno. Elezioni parlamentari anticipate La Seconda Guerra Mondiale potrebbe vedere il primo governo di estrema destra del paese dall’occupazione nazista – o l’assenza di una maggioranza.

Dopo il secondo turno e la campagna elettorale anticipata del 7 luglio, l’esito del voto rimane altamente incerto poiché sono in competizione tre principali blocchi politici: Raduno nazionale di estrema destra, Presidente Emanuele Macron coalizione centrista e Nuova Alleanza del Fronte Popolare Queste includono forze di centrosinistra, verdi e di estrema sinistra.

Ecco uno sguardo più attento:

Come funziona?

Il sistema francese è complesso e sproporzionato rispetto al sostegno nazionale a un partito. I membri dell’Assemblea sono eletti a livello distrettuale. Un candidato parlamentare ha bisogno del 50% dei voti per essere eletto a pieno titolo domenica.

In caso contrario, i primi due candidati, insieme a chiunque altro riceva più del 12,5% dei consensi dell’elettorato registrato, avanzano al secondo turno.

In alcuni casi, tre o quattro persone riescono ad arrivare al secondo turno, anche se alcuni potrebbero farsi da parte per aumentare le possibilità di un altro contendente – una pratica che è stata utilizzata in passato per bloccare i candidati di estrema destra.

Si prevede che i leader dei principali partiti sveleranno la loro strategia tra i due turni. Ciò rende l’esito del secondo turno altamente incerto e dipendente dalle manovre politiche e dalla reazione degli elettori.

Più di 50 paesi andranno alle urne nel 2024

L’estrema destra del Rassemblement National, che guida tutti i sondaggi pre-elettorali, spera di ottenere la maggioranza assoluta, o almeno 289 dei 577 seggi.

L’Assemblea nazionale, la camera bassa, è la più potente delle due camere francesi. Ha l’ultima parola nel processo legislativo rispetto al Senato dominato dai conservatori.

Ha aggiunto che Macron ha un mandato presidenziale fino al 2027 Non si dimetterà prima della fine Il suo mandato.

Cos’è la convivenza?

Se un’altra forza politica dovesse ottenere la maggioranza sulla sua coalizione centrista, Macron sarà costretto a nominare primo ministro qualcuno di quella nuova maggioranza.

In una situazione del genere – conosciuta in Francia come “collaborazione” – il governo attuerà politiche che differiscono dal piano del presidente.

La moderna repubblica francese ha goduto di tre coesistenze, l’ultima sotto il presidente conservatore Jacques Chirac dal 1997 al 2002 con il primo ministro socialista Lionel Jospin.

Il Primo Ministro risponde al Parlamento, guida il governo e presenta le leggi.

“Nel caso della cooperazione, le politiche attuate sono state essenzialmente quelle del primo ministro”, ha affermato lo storico politico Jean Garrix.

Durante la coalizione il presidente è più debole in patria, ma ha ancora alcuni poteri in politica estera, affari europei e difesa perché è responsabile della negoziazione e della ratifica degli accordi internazionali. Il presidente è anche il comandante in capo delle forze armate del paese e detiene i codici nucleari.

“Poiché ha il potere di firmare o non firmare decreti o decreti governativi, il presidente ha la possibilità di bloccare o sospendere temporaneamente l’attuazione di un certo numero di progetti del primo ministro”, ha aggiunto Garrigues.

“Tuttavia, il Primo Ministro ha il potere di sottoporre questi ordini e decreti al voto dell’Assemblea nazionale, superando così la riluttanza del Presidente”, ha osservato.

Chi dirige la difesa e la politica estera?

Nelle precedenti coesistenze, difesa e politica estera erano considerate “ambito riservato” informale del presidente, che di solito trovava compromessi con il primo ministro e gli permetteva di parlare con una sola voce all’estero.

Ancora oggi, le opinioni della coalizione di estrema destra e di sinistra in questi ambiti sono piuttosto diverse dall’approccio di Macron. Un argomento di tensione durante una potenziale simbiosi.

Secondo la Costituzione, “mentre il presidente è il capo dell’esercito, il primo ministro ha a sua disposizione le forze armate”, ha affermato Garrigues.

“Anche nel campo diplomatico il perimetro presidenziale è stato notevolmente ristretto”, ha aggiunto Garrigues.

Jordan Bardella, leader del Raggruppamento Nazionale, ha detto che se lui diventa primo ministro, io diventerò primo ministro Ci opponiamo all’invio di truppe francesi in Ucraina – Un’opportunità che Macron non ha escluso. Bardella ha anche detto che negherà la fornitura francese di missili a lungo raggio e di altre armi in grado di colpire obiettivi all’interno della Russia.

Se la coalizione di sinistra dovesse vincere le elezioni, ciò minerebbe gli sforzi diplomatici della Francia in Medio Oriente.

La piattaforma del nuovo Fronte Popolare prevede di “riconoscere immediatamente lo Stato palestinese” e di “spezzare il sostegno criminale del governo francese” al governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Macron ha già sostenuto in precedenza Riconoscere lo Stato di Palestina Al “momento opportuno”, la guerra tra Israele e Hamas non consente attualmente una mossa del genere.

Cosa succede se non c’è la maggioranza?

Il presidente può nominare un primo ministro dal gruppo parlamentare con il maggior numero di seggi nell’Assemblea nazionale, cosa che avverrà con la coalizione centrista di Macron a partire dal 2022.

Tuttavia, il Raggruppamento Nazionale ha già detto che rifiuta tale opzione perché una coalizione di altri partiti politici significherebbe che un governo di estrema destra potrebbe presto essere rovesciato da un voto di sfiducia.

Il presidente potrebbe provare a costruire un’ampia coalizione da sinistra a destra, cosa che sembra improbabile a causa delle differenze politiche.

Un’altra opzione complicata sarebbe quella di nominare un “governo di esperti” non affiliato ai partiti politici, dicono gli esperti, ma questo dovrebbe comunque essere approvato dalla maggioranza dell’Assemblea nazionale. Un governo di questo tipo si occuperà principalmente degli affari quotidiani piuttosto che dell’attuazione di riforme importanti.

Se i colloqui politici richiedessero più tempo tra le vacanze estive e il 26 luglio-agosto. In occasione delle Olimpiadi di Parigi, Garrigues ha affermato che non è stato escluso un “periodo di transizione”, durante il quale il governo centrista di Macron “sarà ancora responsabile degli affari correnti”, in attesa dei risultati.

“Indipendentemente dall’assemblea nazionale, la costituzione della Quinta Repubblica sembra sufficientemente flessibile per sopravvivere a queste circostanze complesse”, ha affermato in una nota scritta Melody Mock-Groot, esperta di diritto pubblico presso Science Poe Paris. “Anche di fronte a questo esercizio di prova, le organizzazioni sono più solide di quanto appaiano.”

“Tuttavia c’è un altro fattore sconosciuto nell’equazione: la capacità delle persone di adattarsi alla situazione”, ha scritto Mock-Groot.