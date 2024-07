La Germania ignora i commenti di Putin sui missili americani – DW – 29/07/2024

Lunedì il governo tedesco ne ha minimizzato l’importanza Commenti del presidente russo Vladimir Putin nel fine settimanaminacciando di cambiare la posizione militare russa se Installazioni negli Stati Uniti Nei prossimi anni, come previsto, altri missili da crociera a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari colpiranno il territorio tedesco.

“Non ci lasceremo intimidire da tali commenti”, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Sebastian Fischer in una conferenza stampa a Berlino.

È stata invitata a rispondere anche Christiane Hoffmann, vice portavoce del governo.

Ha detto che “abbiamo preso nota” dei commenti di Putin, ma ha anche detto che le modifiche proposte servirebbero “solo” come deterrente, cosa diventata necessaria a causa delle recenti azioni russe.

Ha aggiunto: “La ragione è che la Russia ha cambiato l’equilibrio strategico in Europa e sta minacciando l’Europa e la Germania con missili alati, e noi dobbiamo creare una forza deterrente”.

Cosa ha detto Putin?

Putin ha detto durante una parata navale a San Pietroburgo domenica che se gli Stati Uniti andassero avanti con i piani per schierare ulteriori armi in Europa, che potrebbero teoricamente prendere di mira la Russia, Mosca prenderebbe in considerazione l’adozione di “misure simili”.

Ha evocato la corsa agli armamenti dei primi anni ’80, alla fine della Guerra Fredda, quando una delle principali lamentele sovietiche era stata risolta. All’epoca dispiegamento di missili Pershing nella Germania occidentalePutin ha affermato che gli Stati Uniti rischiano di ripetere un fenomeno simile.

Probabilmente non è una coincidenza che Putin abbia menzionato un’epoca in cui anche i soldati tedeschi hanno partecipato alle proteste contro i piani degli Stati Uniti e della NATO, che hanno incontrato una significativa resistenza in Germania nonostante la loro approvazione. Foto: Heinz Wiesler/Image Alliance

“Se gli Stati Uniti attueranno tali piani, ci considereremo liberi dalla moratoria unilaterale precedentemente imposta sullo spiegamento di armi offensive a medio e corto raggio, compreso l’aumento delle capacità delle forze costiere nella nostra flotta navale”, ha affermato Putin.

Qui Putin si riferiva ai termini del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio del 1987 – Da cui si sono ritirati gli Stati Uniti e poi la Russia nel 2019.

Le due parti si sono accusate a vicenda di aver violato i termini del trattato.

Ma Putin ha anche affermato che la Russia si è comunque attenuta ai suoi termini da quando è uscito dall’accordo – una valutazione che gli Stati Uniti e la Germania probabilmente contesteranno – e ha avvertito che ciò potrebbe finire se più armi statunitensi fossero dispiegate in Germania.

Queste controversie avevano già iniziato a prendere forma prima della completa invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, ma da allora il tono e l’urgenza da entrambe le parti potrebbero essere diventati più duri.

Quali cambiamenti sono previsti e sono nuovi?

Secondo una dichiarazione congiunta di Washington e Berlino, entro il 2026 gli Stati Uniti inizieranno a schierare armi tra cui missili SM-6, missili da crociera Tomahawk migliorati, che potrebbero avere capacità nucleari, e alcune “armi ipersoniche di sviluppo” in Germania.

Gli Stati Uniti e la Germania affermano che questo passo arriva in risposta a sviluppi come La Russia sta schierando missili Xander simili nell’enclave di Kaliningrad al confine con Polonia e Lituania.

“Ciò che stiamo pianificando ora è una risposta per impedire l’uso di queste armi contro la Germania o altri obiettivi”, ha detto lunedì il portavoce del ministero degli Esteri Sebastian Fischer.

Esistono già una serie di basi militari americane in Germania, eredità della Seconda Guerra Mondiale e poi della Guerra Fredda.

Sono diversi i missili americani, anche se di gittata minore, ufficialmente stazionati nel Paese.

È anche un segreto ben noto – anche se non ufficialmente riconosciuto da nessuno dei due governi – che gli Stati Uniti mantengono ancora armi nucleari in una delle loro basi in Germania, in calo rispetto a due località negli anni e decenni prima del 2005.

Tuttavia, il numero dei soldati rimasti in Germania e in alcuni altri paesi europei è diminuito in modo significativo rispetto al culmine della Guerra Fredda.

msh/wmr (AFP, dpa, Reuters)