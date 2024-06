La guerra tra Israele e Hamas: Hamas risponde al piano di cessate il fuoco a Gaza e gli Stati Uniti valutano la risposta

BEIRUT (AP) – Hamas ha detto martedì di aver presentato ai mediatori la sua risposta alla proposta sostenuta dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco a Gaza, chiedendo alcune “emendamenti” all’accordo. La risposta sembrò non essere all’altezza dell’esplicita accettazione che gli Stati Uniti stavano cercando, ma mantenne i negoziati Una fine sfuggente alla guerra durata otto mesi.

I ministeri degli Esteri del Qatar e dell’Egitto – che hanno giocato un ruolo chiave Broker oltre a noi Hanno confermato di aver ricevuto la risposta di Hamas e hanno detto che i mediatori la stavano studiando.

Il portavoce della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto ai giornalisti a Washington: “Abbiamo ricevuto questa risposta che Hamas ha fornito al Qatar e all’Egitto, e la stiamo valutando ora”.

Il portavoce di Hamas Jihad Taha ha detto che la risposta includeva “emendamenti che enfatizzavano il cessate il fuoco, il ritiro, la ricostruzione e lo scambio (di prigionieri). Taha non è entrato nei dettagli.

Ma pur sostenendo le grandi linee dell’accordo, i funzionari di Hamas hanno espresso preoccupazione sulla possibilità che Israele ne attuerà i termini, in particolare i termini riguardanti un’eventuale cessazione permanente dei combattimenti e un completo ritiro israeliano da Gaza in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dalle forze armate. militanti. .

Anche se gli Stati Uniti affermavano che Israele aveva accettato la proposta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dato segnali contrastanti, dicendo che Israele non si fermerà finché non avrà raggiunto il suo obiettivo di distruggere Hamas.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha visitato la regione questa settimana nel tentativo di far avanzare l’accordo, la sua ottava visita da allora. L’attacco di Hamas del 7 ottobre al sud di Israele ha riacceso la campagna israeliana a Gaza. Martedì ha continuato a fare pressione su Hamas affinché accettasse la proposta Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha votato a favore Ha chiarito “per quanto possibile” che il mondo sostiene il piano.

“Tutti sono stati votati, tranne un voto, che è Hamas”, ha detto Blinken ai giornalisti a Tel Aviv dopo aver incontrato i funzionari israeliani, poche ore prima che Hamas annunciasse la sua risposta. Ha detto che Netanyahu ha riaffermato il suo impegno nei confronti della proposta quando si sono incontrati lunedì sera.

In una dichiarazione congiunta che annuncia la loro risposta al Qatar e all’Egitto, Hamas e il più piccolo movimento della Jihad islamica hanno affermato di essere pronti a “trattare positivamente per raggiungere un accordo” e che la loro priorità è raggiungere una “cessazione completa”. Alla guerra. Osama Hamdan, un alto funzionario di Hamas, ha detto al canale libanese Al-Mayadeen che il movimento “ha presentato alcune osservazioni sulla proposta ai mediatori”, senza entrare nei dettagli.

La proposta ha alimentato le speranze di porre fine al conflitto che dura da otto mesi e in cui i bombardamenti israeliani e gli attacchi di terra a Gaza hanno ucciso più di 37.000 palestinesi, secondo i funzionari sanitari palestinesi, e hanno sfollato circa l’80% della popolazione di 2,3 milioni di abitanti. le case. Le restrizioni israeliane e i combattimenti in corso hanno ostacolato gli sforzi per fornire aiuti umanitari all’isolata enclave costiera. Alimentando la fame diffusa.

Israele ha lanciato la sua campagna, promettendo di eliminare Hamas, dopo che il gruppo e altri militanti hanno preso d’assalto Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e prendendo circa 250 in ostaggi. Lo scorso anno più di 100 ostaggi sono stati rilasciati durante un cessate il fuoco durato una settimana in cambio del rilascio dei palestinesi imprigionati da Israele.

Martedì più tardi, Blinken ha partecipato a una conferenza sugli aiuti a Gaza in Giordania, dove ha annunciato più di 400 milioni di dollari in aiuti aggiuntivi per i palestinesi a Gaza e nella regione più ampia, portando il totale degli aiuti statunitensi a più di 674 milioni di dollari negli ultimi otto mesi.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto al pubblico che la quantità di aiuti che affluiscono alle Nazioni Unite a Gaza per la distribuzione è diminuita di due terzi da quando Israele ha lanciato un attacco alla città di Rafah, nel sud della Striscia, all’inizio di maggio.

Guterres ha chiesto l’apertura di tutti i valichi di frontiera, affermando che “la velocità e la portata della carneficina e degli omicidi a Gaza” superano qualsiasi cosa abbia fatto da quando ha assunto la presidenza delle Nazioni Unite nel 2017.

In uno sviluppo separato, l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che le forze israeliane e i militanti palestinesi Potrebbero aver commesso crimini di guerra Durante il raid israeliano mortale che ha salvato quattro ostaggi nel fine settimana. Almeno 274 palestinesi Sono stati uccisi durante l’operazioneLo riferisce il Ministero della Sanità di Gaza.

Blinken, che lunedì era al Cairo, dovrebbe visitare anche il Qatar, dove è probabile che i colloqui si concentrino sui prossimi passi verso un accordo.

Lunedì il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza a favore della proposta, con 14 dei 15 membri che hanno votato a favore e la Russia che si è astenuta. La risoluzione invita Israele e Hamas ad “attuare pienamente le sue condizioni, senza indugio e senza condizioni”.

La proposta, annunciata dal presidente Joe Biden il mese scorso, prevede un piano in tre fasi che inizia con un cessate il fuoco iniziale di sei settimane e il rilascio di alcuni ostaggi in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi. Le forze israeliane si ritireranno dalle aree popolate e ai civili palestinesi sarà permesso di tornare alle loro case. Hamas detiene ancora circa 120 ostaggi, un terzo dei quali si ritiene siano morti.

La prima fase richiede anche la distribuzione sicura degli aiuti umanitari “diffusi in tutta la Striscia di Gaza”, che secondo Biden comporterebbe l’ingresso a Gaza di 600 camion di aiuti ogni giorno.

Allo stesso tempo, verranno avviati i negoziati sulla seconda fase, che mira a raggiungere “una cessazione permanente delle ostilità, in cambio del rilascio di tutti gli altri ostaggi rimasti a Gaza, e del completo ritiro delle forze israeliane da Gaza”.

La terza fase lancerà “un importante piano pluriennale di ricostruzione per Gaza e restituirà alle loro famiglie i resti di tutti gli ostaggi deceduti ancora a Gaza”.

Il gruppo armato ha adottato una proposta simile il mese scorso, che Israele ha respinto.

Biden l’ha presentata come una proposta israeliana, ma Netanyahu si è opposto pubblicamente agli aspetti chiave, dicendo che c’erano parti che Biden aveva trascurato. Appaiono segnali contrastanti Riflette il dilemma politico che Netanyahu si trova ad affrontare. I suoi alleati nella coalizione di estrema destra hanno respinto la proposta e hanno minacciato di far cadere il suo governo se avesse posto fine alla guerra senza distruggere Hamas.

Un cessate il fuoco permanente e il ritiro delle forze israeliane da Gaza consentiranno probabilmente ad Hamas di mantenere il controllo dell’area e di ricostruire le proprie capacità militari.

Ma Netanyahu è anche sottoposto a crescenti pressioni affinché accetti un accordo per la restituzione degli ostaggi. Migliaia di israeliani, comprese le famiglie degli ostaggi, hanno manifestato a sostegno del piano appoggiato dagli Stati Uniti.

Sembra che il passaggio dalla prima alla seconda fase rappresenti un punto critico. Hamas vuole garanzie che Israele non riprenda la guerra, e Israele vuole anche garantire che i negoziati prolungati sulla seconda fase non prolungheranno il cessate il fuoco indefinitamente lasciando gli ostaggi in cattività.

Blinken ha affermato che la proposta raggiungerebbe un cessate il fuoco immediato e obbligherebbe le parti a negoziare un cessate il fuoco permanente. “Il cessate il fuoco che verrà attuato immediatamente resterà in vigore, il che è chiaramente positivo per tutti. “Allora dovremo vedere”, ha detto Blinken.

Sewell ha riferito da Beirut.

