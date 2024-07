La guerra tra Israele e Hamas: le famiglie pubblicano le foto di cinque donne soldato israeliane dei loro primi giorni di prigionia a Gaza

CNN

famiglie Cinque donne soldato israeliane I prigionieri palestinesi rapiti da Hamas il 7 ottobre hanno diffuso con insistenza le foto dei loro primi giorni di prigionia Israele Il governo raggiunge un accordo che garantisce il rilascio dei detenuti a Gaza.

Le donne erano osservatori delle Forze di Difesa Israeliane di stanza in una base militare israeliana a Nahal Oz, che è stata presa d’assalto da gruppi armati di Hamas durante il suo attacco contro Israele lo scorso anno.

Il Comitato per le famiglie degli ostaggi ha affermato che le famiglie degli osservatori – Agam Berger, Daniela Gilboa, Liri Al-Bagh, Naama Levy e Karina Ariev – hanno deciso di consentire la pubblicazione delle foto scattate loro durante i primi giorni di detenzione da parte delle forze armate. gruppo.

Il forum ha affermato: “Le immagini mostrano che sono stati esposti a lividi e ferite a seguito dell’orribile rapimento a cui ha assistito tutto il mondo”.

Nelle foto, Levi sembra avere gravi contusioni all’occhio destro. Un’altra immagine mostra quattro donne sedute su un materasso in una stanza spoglia; Due di loro, Gilboa e Ariev, erano bendati.

Hanno detto: “La coraggiosa decisione presa dai genitori di rivelare queste foto mira ad avvicinarli all’abbraccio delle loro figlie”.

È stato diffuso un video che mostra l’arresto del gruppo precedentemente pubblicato A maggio dalle loro famiglie.

Forum per le famiglie degli ostaggi Naama Levy prima e durante la sua prigionia a Gaza. READ L'arresto di un funzionario della difesa con l'accusa di corruzione indica un calo dell'influenza di Shoigu al Cremlino

L’attacco di Hamas contro Israele ha provocato la morte di circa 1.200 persone e la cattura e la detenzione di oltre 250 altre nella Striscia. Dopo l’attacco, Israele ha lanciato una guerra contro Gaza che ha ucciso 1.200 persone. Più di 38mila palestinesiLo riferisce il Ministero della Sanità di Gaza.

“Questo incontro non richiede altro che il raggiungimento di un accordo, un accordo che riporti tutti i 120 ostaggi alle loro case: i vivi per la riabilitazione e i morti per una degna sepoltura”, ha affermato il forum nella sua dichiarazione rilasciata martedì.

“Chiediamo al governo israeliano, in particolare al suo leader, di guardare negli occhi queste ragazze, provare a immaginare ciò che loro e tutti gli ostaggi hanno sofferto per 284 giorni, e fare tutto ciò che è in loro potere per riportarle alle loro case”.

“La mia piccola figlia Karina, che ha solo 19 anni, è a Gaza”, ha detto Albert Ariev, il padre di Karina Ariev, in una conferenza stampa che ha accompagnato il suo rilascio. “Oggi potete vedere le riprese di Karina e dei suoi amici nei loro primi giorni della prigionia. È un filmato molto vivido – Karina “Era seduta su un materasso sul pavimento, con la faccia esausta e disperata.”

“Il gonfiore alle sue mani indica che Kareena è stata legata per molto tempo. Si può vedere uno scatto, ma nel video si vedono ferite al viso che potrebbero essere state causate dalle schegge quando i terroristi hanno invaso il rifugio”, ha aggiunto. .

“Tutto ciò che chiediamo è che Krishna ritorni. Ci sono anche persone morte che devono essere sepolte. La gente chiede il ritorno di tutti loro.”

Ariev ha invitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dicendo: “Per favore, non viaggiare all’estero prima di portare avanti questo accordo”.

Netanyahu sta subendo forti pressioni per ottenere il rilascio di oltre 100 ostaggi che si ritiene siano ancora detenuti da Hamas. Martedì scorso, Netanyahu ha incontrato le famiglie di altri osservatori uccisi nella base, vicino al nord della Striscia di Gaza, che è stata invasa da Hamas nel suo attacco dello scorso ottobre, uccidendo 16 soldati.

L’ufficio del Primo Ministro ha detto che l’incontro è durato tre ore. Ha aggiunto che “ha ascoltato attentamente le storie sulla vita e sull’eroismo di ciascuna delle ragazze, ha sentito il dolore delle famiglie e ha ascoltato le loro richieste e richieste di condurre un’indagine sugli eventi e commemorare la memoria delle sue figlie. ”

Il Primo Ministro ha risposto alle loro domande e ha affermato che la questione sarà studiata in modo approfondito e si trarranno lezioni a tutti i livelli, compresi quelli di intelligence, operativi, militari e diplomatici.