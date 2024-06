La ISS Starliner rimane estesa per completare la propulsione e i test sulle perdite di elio

WASHINGTON – La NASA e la Boeing hanno nuovamente prolungato la permanenza del CST-100 Starliner sulla Stazione Spaziale Internazionale mentre gli ingegneri concludono l’analisi dei problemi di propulsione e delle perdite di elio sul veicolo spaziale con equipaggio.

In una conferenza stampa il 18 giugno, la NASA ha annunciato che il ritorno dello Starliner sulla Terra per la missione Crew Flight Test (CFT), che era già stato rinviato due volte al 22 giugno, era stato nuovamente rinviato. Il distacco della Starliner dalla stazione è ora previsto alle 22:10 EDT del 25 giugno e l’atterraggio a White Sands, nel Nuovo Messico, alle 4:51 EDT del 26 giugno.

Funzionari della NASA e della Boeing hanno affermato in conferenza stampa che la permanenza prolungata alla stazione darà loro più tempo per studiare due principali problemi incontrati dalla navicella durante il suo viaggio verso la stazione quasi due settimane fa: malfunzionamenti della spinta e perdite di elio nella propulsione della navicella. . Sistema.

Questo lavoro includeva brevi accensioni di diversi propulsori del sistema di controllo della reazione (RCS), cinque dei quali furono spenti dal computer della navicella mentre lo Starliner si avvicinava alla stazione. Quattro dei propulsori furono recuperati dai controllori per consentire il proseguimento del processo di attracco.

L’unico propulsore che non è stato recuperato prima dell’attracco mostrava una “strana firma” che non produceva quasi alcuna spinta, ha affermato Steve Stich, responsabile del programma dell’equipaggio commerciale della NASA. Questo propulsore non verrà utilizzato dal veicolo spaziale durante le manovre di separazione e di deorbita.

Altri propulsori, compresi quelli che hanno funzionato male durante l’avvicinamento e altri che si sono comportati normalmente, hanno mostrato l’aspetto previsto della pressione della camera durante una breve combustione durata un quarto di secondo. I propulsori hanno funzionato come previsto anche durante un funzionamento più lungo di 1,2 secondi ciascuno, con i controllori che ne hanno misurato le prestazioni testando la risposta del sistema di controllo di volo della stazione.

“Dopodiché, ci sentiamo molto fiduciosi nei dispositivi di propulsione e il team si assicura di esaminarli in dettaglio durante il viaggio”, ha affermato. Ciò include il confronto delle sue prestazioni con quelle di un volo di prova senza pilota del maggio 2022, chiamato OFT-2, in cui due motori si sono guastati durante l’avvicinamento ma sono stati recuperati prima della fine della missione.

Gli ingegneri stanno studiando il motivo per cui i propulsori hanno smesso di funzionare durante l’avvicinamento, il che potrebbe essere correlato all’uso intenso, ha detto Stitch. “Abbiamo alcune teorie su ciò che accade all’interno del motore quando il motore diventa troppo caldo”, ha affermato, come ad esempio le alte temperature che impediscono la corretta miscelazione di carburante e ossidante.

Gli ingegneri hanno utilizzato anche i test sui propulsori per verificare cinque perdite di elio scoperte nel sistema di propulsione. In ogni caso, i tassi di abbandono sono diminuiti, in un caso del 50%, ha affermato.

“Sembra essere correlato all’attività del propulsore”, ha detto riferendosi alla perdita di elio. Ciò può essere collegato al calore dei propulsori o alle superfici scorrevoli che corrodono le guarnizioni. Ha notato che tre delle perdite più grandi probabilmente hanno cause simili, mentre due delle perdite più piccole potrebbero essere simili a quelle osservate nella missione OFT-2.

Come per i test di propulsione, Stitch ha affermato che la bassa perdita di elio gli dà fiducia che il veicolo spaziale sarà in grado di funzionare come previsto durante le manovre di separazione e di deorbita. “C’è molta meno richiesta di dispositivi di propulsione” nelle fasi successive del volo, ha detto.

Si stanno verificando perdite di elio in vari “canili” nel modulo di servizio a causa del malfunzionamento dei dispositivi di propulsione, ha detto. Tuttavia, ha affermato che “processi dinamici” durante l’avvicinamento dello Starliner alla stazione potrebbero aver causato malfunzionamenti dei propulsori e perdite di elio.

Gli ingegneri della NASA e della Boeing intendono continuare ad analizzare il veicolo Starliner fino al 22 giugno, quindi concentrarsi sui preparativi per separare il veicolo e tornare sulla Terra. Questo lavoro è stato un fattore determinante nella decisione di prolungare la permanenza dello Starliner nella stazione. “Non abbiamo ricevuto indietro il modulo di servizio, quindi questa è un’opportunità per comprendere appieno le prestazioni del sistema senza pressioni di programma”, ha affermato Mark Nappi, vicepresidente Boeing e direttore del Commercial Crew Program. “Abbiamo tempo.”

Ha osservato che la missione CFT ha raggiunto 77 degli 87 obiettivi dei test di volo stabiliti prima del lancio, mentre il resto era associato all’attracco e all’atterraggio. Gli ingegneri hanno incluso un numero imprecisato di obiettivi di test aggiuntivi per sfruttare il tempo extra sulla stazione, come l’imaging delle operazioni del portello dello Starliner e la raccolta di ulteriori misurazioni della temperatura dell’aria in cabina.

Sia Stitch che Nappi hanno confermato, dopo ripetute domande durante la conferenza stampa, che credono che lo Starliner sia sicuro per gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams da utilizzare al loro ritorno sulla Terra. Il tempo extra dà agli ingegneri più tempo per studiare le prestazioni del veicolo, anche nello stato spento che verrà utilizzato durante i futuri soggiorni prolungati presso la stazione, ha affermato Stitch.

Ha aggiunto che la NASA ha autorizzato l’uso dello Starliner per riportare Wilmore e Williams in situazioni di emergenza, se necessario. “Ci stiamo prendendo un po’ di tempo in più per rivedere tutti i dati e anche per imparare quanto più possibile mentre abbiamo il modulo di servizio in orbita”.

Cambiamenti nella passeggiata spaziale

Wilmore e Williams erano impegnati alla stazione per aiutare a testare i sistemi dello Starliner. “Amano lo Starliner e sono molto felici di far parte della missione”, ha detto Stitch.

I due stavano anche dando una mano in stazione. “Abbiamo beneficiato del loro tempo extra e del loro aiuto extra”, ha affermato Dana Weigel, responsabile del programma della Stazione Spaziale Internazionale della NASA, che ha condotto la ricerca.

I due hanno assistito alla passeggiata spaziale prevista per il 13 giugno per gli astronauti della NASA Tracy C. Dyson e Matt Dominik. Tuttavia, questa passeggiata spaziale è stata annullata poco prima dell’inizio previsto a causa di quello che la NASA ha definito un “problema di disagio della tuta spaziale”.

Weigel ha detto che Dominic era l’astronauta che si sentiva a disagio nella tuta, ma non ha dettagliato il problema specifico che ha portato al ritardo. “Non siamo riusciti a risolvere il problema quel giorno”, ha detto.

Da allora la NASA ha rivisto i piani per le prossime passeggiate spaziali, con Dyson e Mike Barratt ora in programma di eseguire una passeggiata spaziale il 24 giugno che include gli stessi compiti della passeggiata spaziale rinviata del 13 giugno, tra cui il recupero di una scatola elettronica malfunzionante e la raccolta di campioni dall’esterno la stazione, che verrà utilizzata per rilevare eventuali microrganismi.

Weigel ha detto che Barratt era già programmato per la prossima passeggiata spaziale e aveva una tuta pronta. “Abbiamo deciso che fosse sensato utilizzare Tracy e Mike”, ha detto.

Ciò sarà seguito da una passeggiata spaziale il 2 luglio per eseguire ulteriore manutenzione sulla stazione, anche se la NASA non assegnerà gli astronauti alla stazione fino a dopo la passeggiata spaziale del 24 giugno. L’agenzia aveva pianificato una serie di tre passeggiate spaziali, ma Weigel ha detto che saranno ridotte a due a causa dell’ossigeno utilizzato in preparazione della passeggiata spaziale interrotta il 13 giugno.

