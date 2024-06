La leggendaria band DC HFStival è tornata, con una straordinaria formazione rock

Tira fuori dal ripostiglio le tue camicie a righe sbiadite e gli occhiali da sole arrotolati: è ora. HFStival sta tornando a Washington, quindi puoi anche tornare agli anni ’90, se ottieni i biglietti per il festival del 21 settembre al Nationals Park. HFStival, lanciato dalla stazione rock alternativa WHFS nel 1990, è stato il più grande concerto dell’anno a Washington negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. Band come No Doubt, Violent Femmes e Ramones hanno riempito lo stadio RFK di suoni elettrici e fan urlanti.

Verso la metà degli anni ’90, le presenze superarono le 50.000 unità, con i biglietti esauriti in meno di due ore. Ora, l’IMP, società madre del 9:30 Club, sta portando band intrise di nostalgia (anni ’90 e 2000) al Nationals Park. Quando i rinnovati HFStivals furono messi in scena al Merriweather Post Pavilion nel 2010 e nel 2011, facevano molto affidamento sulle formazioni degli anni ’90, e quest’anno non è stato diverso.

Ecco chi verrà all’HFStival 2024:

Servizio postale.

Cabina della morte per il tesoro.

l’incubo.

arbusto.

spazzatura.

Jimmy ha mangiato il mondo.

Discorsi tra ragazze.

Donne violente.

Tonico.

Purificatore.

illuminato.

I veterani di HFStival noteranno che questa è la prima volta che il festival ha un unico palco dal 1993 – e in seguito è arrivato fino a quattro palchi, incluso un tendone da ballo – e la prima volta dal 1990 che nessuna band locale è apparsa sul palco. Inserzionista. Allineato. (Il Chicken Shack di Jimmy era esaurito?)

In una dichiarazione al Washington Post, Gene Haas, co-direttore delle prenotazioni dell'IMP, ha dichiarato: "HFStival rappresenta un momento nostalgico nel tempo per molte persone. Il festival è sempre stato noto per le sue tendenze heavy rock, ma poi tu sei ' Vedremo i Coldplay o Joel o il presentatore di Tony Bennett. Anche la formazione… volevamo riunire le band che facevano parte dell'HFStival originale, così come le band che non hanno mai avuto la possibilità di suonare ma che hanno continuato a costruire una carriera legacy – tutto per un giorno su un palco."

Come per la scaletta iniziale dei concerti all’Atlantis l’anno scorso, i biglietti saranno venduti attraverso un sito web Sistema di lotteria I promettenti venture capitalist richiederanno i biglietti, inseriranno le informazioni di pagamento (che verranno addebitate solo se la loro richiesta avrà esito positivo) e vedranno se sono abbastanza fortunati da assicurarsi i biglietti.

Preparati allo shock adesivo: il parcheggio nella fossa di fronte al palco costa $ 250 più le spese di servizio. I posti riservati in campo o nelle gradinate inferiori costano $ 250 più spese. I posti ai piani superiori o ai lati del palco costano $ 150 più commissioni. I biglietti VIP, che costano $ 475 ciascuno e devono essere ordinati in coppia, includono birra gratuita e “tariffa da baseball”, oltre all’accesso ad aree esclusive, inclusi bagni VIP, aria condizionata e “Dugout Lounge”, situata nelle panchine da baseball, oltre a un Maglietta e altri gadget. (Per fare un confronto, nel 2004, l’ultimo anno dell’RFK Stadium, i biglietti venivano venduti tramite Ticketmaster per $ 40 più commissioni.)

Gli ordini dei biglietti devono essere effettuati entro il 16 giugno alle 23:59 ET, con e-mail di conferma inviate la sera del 21 giugno.