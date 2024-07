La longevità dei dispositivi Apple rende l’intelligenza artificiale ancora più importante

mele I dispositivi durano più a lungo, quindi i clienti non li sostituiscono così spesso.

Come riportato da Bloomberg News menzionato Domenica (30 giugno), ciò potrebbe rendere gli sforzi del gigante della tecnologia nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) ancora più importanti.

Per essere più chiari, il rapporto afferma che Apple sta cercando di rendere i suoi prodotti più durevoli e afferma che i dispositivi che hanno sette anni sono ancora in grado di eseguire i sistemi operativi attuali. Tuttavia, il rapporto prosegue affermando che Apple diventerà una fonte di crescita meno affidabile con il calo delle vendite.

Mark Gurman di Bloomberg ha scritto che la società potrebbe essere in grado di cambiare la situazione, poiché ha “una crescente opportunità di attirare clienti utilizzando software e intelligenza artificiale”.

Quando Apple presenterà l’iPhone 16 questo autunno, non ci saranno molti cambiamenti hardware, ma i clienti dovranno acquistare un nuovo telefono se lo desiderano. Offerte di intelligenza di Apple. Ciò potrebbe anche portare all’aggiornamento anche degli utenti Mac e iPad, ha affermato.

Il rapporto aggiunge che il ritmo decrescente degli aggiornamenti hardware significherà anche che Apple dovrà fare maggiore affidamento sui costi di servizio e sugli abbonamenti per alimentare le vendite.

Questa notizia arriva mentre Apple cerca di stabilire partnership per espandere le proprie capacità nel campo dell’intelligenza artificiale. La scorsa settimana sono emerse notizie secondo cui la società era in trattative con… morto A proposito della partnership, un’idea proposta da Apple Alla fine è stato respinto. Come altre aziende che producono prodotti IA, Meta sembra aver mirato a sfruttare l’enorme rete di distribuzione di Apple.

Nel frattempo, PYMNTS ha scritto all’inizio di questo mese che i nuovi sforzi di Apple sull’intelligenza artificiale potrebbero “cambiare il modo in cui… I consumatori reagiscono “Con i loro dispositivi e, cosa più importante, con il modo in cui fanno acquisti.”

Questo rapporto indica che se Apple riesce a raggiungere il suo obiettivo, gli iPhone dei consumatori conosceranno le loro preferenze di acquisto e potranno prevedere il loro prossimo acquisto. Apple Intelligence sarà in grado di esaminare la cronologia di navigazione, i modelli di acquisto e l’attività sui social media.

Gli esperti affermano che l’azienda sta anche cercando di cambiare il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti. Con il Integrazione del ChatGPT di OpenAII prodotti Apple saranno presto in grado di gestire le richieste dei clienti, elaborare gli ordini e persino fornire consigli sui prodotti.

“Man mano che i consumatori si abituano all’intelligenza artificiale per gestire più compiti, è probabile che la loro dipendenza dall’intelligenza artificiale per le attività quotidiane e il processo decisionale aumenti. Ciò potrebbe spostare le aspettative dei consumatori verso servizi più automatizzati e intuitivi”. Yi FangIl professor John Matthews, professore associato di informatica e ingegneria e direttore dell’intelligenza artificiale responsabile presso il College of Engineering dell’Università di Santa Clara, ha dichiarato a PYMNTS:

Per ottenere tutta la nostra copertura PYMNTS AI, iscriviti alla nostra newsletter quotidiana Bollettino di Amnesty International.