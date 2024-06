La Louisiana ordina un poster dei Dieci Comandamenti in ogni classe

È stato ordinato di esporre un poster dei Dieci Comandamenti in ogni classe della scuola pubblica della Louisiana – una mossa che secondo i gruppi per i diritti civili sarà contestata.

I cristiani vedono i Dieci Comandamenti come le principali regole di Dio su come vivere.

La nuova legge la descrive come una “fondazione” per la governance statale e nazionale. Ma gli oppositori sostengono che la legge viola la separazione americana tra Stato e Chiesa.

Il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, noto come Clausola Istitutiva, afferma che “il Congresso non emanerà alcuna legge che rispetti l’istituzione di una religione o ne proibisca il libero esercizio”.

I mandati verranno inoltre visualizzati insieme a una “dichiarazione contestuale” di quattro paragrafi che descrive come questi mandati “siano stati una parte importante dell’istruzione pubblica americana per quasi tre secoli”.

I poster dovranno essere affissi in tutte le aule finanziate dallo Stato entro il 2025, ma non è stato fornito alcun finanziamento statale per pagare i poster.

Quattro gruppi per i diritti civili hanno confermato che stanno pianificando una sfida legale contro le scuole della Louisiana, che mettono in risalto la diversità religiosa.

Una dichiarazione congiunta dell’American Civil Liberties Union, dell’American Civil Liberties Union of Louisiana, degli Americans United for Church and State e della Freedom from Religion Foundation ha definito la legge “palesemente incostituzionale”.