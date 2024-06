La mappa mostra quali parti del New Jersey saranno sott’acqua in futuro. Trova il tuo indirizzo.

Per alcuni nel New Jersey, l’innalzamento del livello del mare non è mai lontano dai loro pensieri.

Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica Fornisce ai lettori uno strumento interattivo Per scoprire cosa potrebbe significare il futuro aumento delle temperature per lo scioglimento dei ghiacci e quindi l’innalzamento del livello degli oceani lungo la Jersey Shore e altro ancora.

“L’aumento delle emissioni di carbonio riscalda ulteriormente l’atmosfera e gli oceani, il che porta allo scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai terrestri e provoca l’espansione termica degli oceani, provocando l’innalzamento del livello del mare”, ha affermato William Sweet, oceanografo della National Oceanic and Atmospheric Administration. , ha detto a NJ Advance Media. Mercoledì.

Nel 2022, A.J Rapporto della NOAA Ha osservato che è sempre più probabile che il livello del mare lungo le coste del paese aumenterà di almeno mezzo metro entro la fine di questo secolo a causa dei cambiamenti climatici causati dall’uomo.

Un portavoce della National Oceanic and Atmospheric Administration ha affermato questa settimana che le traiettorie delle emissioni finora prevedono che il livello del mare aumenterà tra 2,5 e 3,5 piedi entro il 2100.

Lo strumento interattivo dell’agenzia continua ad essere aggiornato per visualizzare gli scenari più recenti.

Una mappa online della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mostra cosa può aspettarsi il New Jersey, come in alcune parti della Jersey Shore che corrono parallele all’Oceano Atlantico, ma anche nell’entroterra.

Di seguito è riportata una descrizione del tipo di devastazione che un’alluvione di mezzo metro potrebbe causare in luoghi come Tuckerton, Port Republic, Little Egg Harbor Township e Absecon.

Una mappa interattiva dell’innalzamento del livello del mare preparata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mostra come il New Jersey potrebbe essere influenzato dai cambiamenti climatici. Qui è mappato a una profondità di mezzo metro, che secondo gli esperti potrebbe sommergere la costa degli Stati Uniti entro la fine di questo secolo.

Le nuove normative proposte nel New Jersey richiedono la costruzione di nuove strutture di un metro e mezzo più in alto rispetto alle attuali quote di alluvione stabilite dalla Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Lo strumento mostra che un innalzamento del livello del mare di 5 piedi sommergerebbe Holly Park, Cedar Beach e gran parte di Ocean Gate. Nel fiume Toms, anche i luoghi a una certa distanza dal corso d’acqua più vicino, come Camelot e Parkway Manor, subiranno inondazioni.

Nella regione di Jersey Shore, città come Margate, Ventnor e Brigantine saranno sommerse dall’innalzamento dell’acqua su entrambi i lati, dalle insenature vicine e dall’oceano.

Anche i problemi nel nord saranno gravi Aree adiacenti al fiume Hudson (come Jersey City, Hoboken e Weehawken) stanno riscontrando problemi di inondazioni a causa dell’innalzamento del livello del mare.

A livello locale, gli spettatori possono utilizzare le traiettorie di aumento del livello del mare del 2050 della NOAA e gli scenari di aumento del livello del mare del 2100 dal rapporto federale sull’aumento del livello del mare di due anni fa “insieme alle mappe per comprendere meglio il territorio e la struttura”, ha affermato Sweet inondazioni occasionali e inondazioni più prolungate”.

Lo strumento della NOAA mostra che un innalzamento del livello del mare di 5 piedi sommergerebbe Holly Park, Cedar Beach e gran parte di Ocean Gate.

Habitat e inondazioni

Tra il 1911 e il 2019, il livello del mare del New Jersey è già aumentato di 1,5 piedi lungo la costa dello stato, rispetto a mezzo piede del livello medio globale del mare. Lo dicono gli esperti della Rutgers University.

“Vedremo un aumento più rapido del livello del mare in futuro se continueremo a (rilasciare) emissioni di gas serra”, ha detto mercoledì pomeriggio Robert Cobb, scienziato del clima e professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie della Rutgers University. .

Mentre la riduzione di tali emissioni darà i suoi frutti alla fine di questo secolo e oltre, si prevede che il livello del mare aumenterà già in modo significativo nei prossimi due decenni, ha affermato Cobb.

“Ciò significa che dobbiamo adattarci all’innalzamento del livello del mare”, ha affermato parlando del grande sviluppo edilizio sulla costa dello stato. “Quando pensiamo a cose come l’uso del territorio. Quando pensiamo a cose come le infrastrutture, dobbiamo pianificare il livello del mare e il clima nei prossimi decenni.

L’analisi di Rutgers, fornita a NJ Advance Media, ha anche spiegato quanto segue su cosa potrebbero significare potenziali inondazioni future per affittuari e proprietari di case:

Degli oltre 3 milioni di appezzamenti di terreno nel New Jersey a febbraio 2024, più di 307.000 si trovavano in pianure alluvionali 100 anni – in altre parole, quelle proprietà che hanno una probabilità su 100 (o 1%) di essere inondate ogni anno .

Questo scenario di 100 anni comprende più di 224.345 case residenziali a rischio (su oltre 2,4 milioni di case).

I lotti di terreno del New Jersey a rischio in uno scenario di inondazioni della durata di 100 anni hanno un valore netto stimato di oltre 250 miliardi di dollari, di cui circa 156 miliardi di dollari sono case residenziali

Sweet, della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ha affermato che il New Jersey, in particolare, sta affrontando tassi di innalzamento del livello del mare superiori alla media a causa di fattori come il numero di tempeste tropicali e nor’east che sperimenta, nonché … “Cedimento della terra” Il lento assestamento o l’improvviso sprofondamento della superficie terrestre associato all’ultima era glaciale.

Per ulteriori idee su cosa potrebbe significare l’innalzamento del livello del mare per la tua parte del New Jersey, esplora la mappa della NOAA all’indirizzo coast.noaa.gov/slr.