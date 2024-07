La NASA afferma che il veicolo Starliner della Boeing può rimanere nello spazio per più del massimo di 45 giorni

La NASA ha affermato che la capsula Starliner della Boeing Co. si sta comportando abbastanza bene nella sua prima missione spaziale che probabilmente sarà in grado di rimanere in orbita oltre il massimo inizialmente previsto di 45 giorni.

Starliner è stato lanciato il 5 giugno ed è ora attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale per una missione di durata non specificata. La navicella spaziale è in buone condizioni e classificata per la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale in caso di emergenza. Ma la NASA e la Boeing stanno cercando di capire perché alcuni dei propulsori del Reaction Control System (RCS) dello Starliner hanno avuto problemi prima dell’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale il 6 giugno, e perché nella capsula si sono verificate diverse perdite di elio. Pertanto, Starliner rimarrà nello spazio almeno fino alla fine dell’estate mentre i test e le analisi continuano. Ad esempio, presto inizierà un nuovo ciclo di test dei motori a terra, forse già oggi (2 luglio).

Un test in orbita del 15 giugno non è stato in grado di trovare la causa principale dei problemi, anche se i funzionari dell’agenzia hanno confermato venerdì (28 giugno) che erano stati fatti progressi: le perdite di elio si erano stabilizzate e tutti i propulsori erranti tranne uno sono stati classificati per utilizzare in Ritorno alla terra. (Lo Starliner ha 28 propulsori nel suo sistema di controllo remoto; cinque di loro si comportavano male e di questi cinque, solo uno si spegneva durante la separazione.)

Poiché il sistema di controllo remoto è ospitato nel modulo di servizio dello Starliner, che verrà sganciato prima dell’ingresso, della discesa e dell’atterraggio, il tempo aggiuntivo in orbita consentirà ai team di prendersi il tempo necessario per capire come procedere. Ciò sarà fondamentale per eventuali modifiche al progetto del modulo di servizio che saranno necessarie per le future missioni orbitali della ISS della durata di sei mesi che Starliner intraprenderà a partire dal 2025. Ma per dare alle squadre di terra il tempo di testare, la NASA afferma che Starliner deve rimanere Sul molo per più di 45 giorni, che è il limite esterno iniziale per questa attività. La buona notizia è che la navicella spaziale sembra pronta al lancio forse per il doppio di quel tempo, o anche di più.

“Abbiamo parlato di un limite di 45 giorni, limitato dalle batterie del modulo equipaggio a bordo dello Starliner, e stiamo aggiornando tale limite”, ha detto ai giornalisti Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA, durante la teleconferenza di venerdì.

“Abbiamo monitorato quelle batterie e le loro prestazioni in orbita. Vengono ricaricate dalla stazione e il rischio non è realmente cambiato. Quindi i rischi nei prossimi 45 giorni sono sostanzialmente gli stessi dei primi 45 giorni, ” Egli ha detto.

Ha sottolineato che Starliner è progettato per rimanere in orbita fino a 210 giorni una volta iniziate le missioni operative. Ma poiché questa è solo la terza missione di Starliner nello spazio, e la prima con astronauti, la NASA non era sicura di come si sarebbe comportata la batteria in orbita prima d’ora.

Quando Space.com ha chiesto quanto potrebbe durare la missione, Stitch ha detto: “Non abbiamo ancora deciso quanto potrebbe essere estesa”. Ha spiegato che lo Starliner ha 12 batterie diverse. Prima di questo volo, batterie simili erano rimaste sulla Terra per un anno e poi erano state testate per individuare eventuali difetti, ma non erano stati riscontrati difetti.

Ha aggiunto: “Quello che stiamo facendo ora è monitorare le prestazioni della batteria durante il volo. Non vediamo alcun deterioramento in nessuna delle celle in cui si trovano le batterie.”

La navicella spaziale Starliner della Boeing viene mostrata mentre attracca alla Stazione Spaziale Internazionale durante un test di volo dell’equipaggio nel giugno 2024. (Credito immagine: NASA)

L’attuale missione Starliner, chiamata Crew Test Flight (CFT), originariamente avrebbe dovuto durare circa 10 giorni. Include due astronauti della NASA: Butch Wilmore e Sonny Williams. Entrambi sono ex piloti collaudatori della Marina americana e hanno decenni di esperienza di lavoro in missioni di sviluppo come questo volo spaziale.

La Marina ha fornito agli astronauti competenze strettamente legate alla CFT, come testare il modo in cui i sistemi funzionano insieme, ha detto Wilmore a Space.com il 1 maggio, prima del lancio. “Bene, questo è il vero motivo per cui siamo qui”, ha detto, riflettendo sulle migliaia di ore di esperienza di volo dei due. In seguito ha aggiunto che la loro esperienza è stata “inestimabile per il processo” lavorando sullo Starliner.

L’obiettivo del CFT era esaminare l’inaspettato nello spazio ed era flessibile in termini di programmazione. Ulteriori test a terra saranno condotti presso il White Sands Test Facility nel New Mexico per tentare di replicare il modo in cui i propulsori RCS vengono utilizzati durante il volo e soprattutto durante l’attracco. (La NASA ha rifiutato il primo tentativo di attracco il 6 giugno ma ha consentito un secondo tentativo poche ore dopo.)

Nel frattempo, Williams e Wilmore stanno supportando gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale in altre missioni mentre attendono i risultati del test di White Sands, che richiederà meno di due settimane. Recenti post sul blog della NASA hanno dettagliato il lavoro degli astronauti nel modulo CFT mantenendo la Stazione Spaziale Internazionale: l’impianto idraulico orbitale per alcuni giorni e poi, più recentemente, l’organizzazione degli oggetti nel modulo multiuso permanente.

Williams e Willmore hanno anche lavorato nel modulo sperimentale giapponese lunedì (1 luglio) “per smantellare il modulo di distribuzione NanoRacks CubeSat vuoto in preparazione delle prossime missioni NanoRacks”. Hanno scritto i funzionari della NASA Lunedì (1 luglio)

Le prime due missioni Starliner erano senza equipaggio. Il primo nel dicembre 2019 non è riuscito a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale a causa di un guasto al computer che ne ha causato l’arresto nell’orbita sbagliata. Il secondo è arrivato sano e salvo nel maggio 2022 alla Stazione Spaziale Internazionale dopo che Boeing aveva effettuato dozzine di riparazioni, ma i motori di propulsione dello Starliner hanno riscontrato alcuni problemi; Questo è un altro motivo per cui la NASA e la Boeing si stanno prendendo il loro tempo con il ritorno della CFT, per capire perché i propulsori della navicella si sono comportati male nel 2022 e nel 2024.

Boeing è uno dei due fornitori per le missioni degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, l’altro è SpaceX. L’azienda di Elon Musk utilizza la capsula Crew Dragon, basata sul veicolo cargo Dragon di SpaceX. Crew Dragon ha avuto un percorso più rapido verso l’orbita: una missione senza equipaggio nel 2019, seguita da un test di volo degli astronauti nel 2020. Da allora Dragon ha inviato 11 equipaggi sulla ISS, la maggior parte dei quali in missioni operative di rotazione dell’equipaggio di sei mesi per la NASA. .