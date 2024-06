La NASA afferma che la navicella spaziale Starliner della Boeing non ha ancora una data di atterraggio

La NASA ha affermato che la navicella spaziale Boeing Starliner estenderà la sua prima missione spaziale durante l’estate dopo il lancio il 5 giugno con un volo che avrebbe dovuto durare 10 giorni.

La navicella spaziale Starliner ha riscontrato perdite di elio e problemi con i suoi propulsori durante l’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale il 6 giugno. La leadership della Boeing e della NASA confermano che il veicolo è stabile e qualificato per lasciare la Stazione Spaziale Internazionale in caso di emergenza. Ma dopo aver testato i propulsori nello spazio, la NASA e la Boeing hanno dichiarato di voler dedicare più tempo alla comprensione della causa principale.

La campagna di test inizierà il 2 luglio presso il White Sands Test Facility nel New Mexico per replicare il modo in cui vengono utilizzati i propulsori durante il volo, ha detto Steve Stich, Commercial Crew Program Manager della NASA, durante un aggiornamento in diretta oggi (28 giugno) con i giornalisti. I test dureranno circa due settimane, ma questo dipende da cosa verrà trovato, dopodiché saranno necessarie ulteriori analisi. Pertanto, la NASA e la Boeing non hanno ancora fissato una data di atterraggio per lo Starliner.

“Non avremo una data specifica finché non avremo finito questo test, esaminato l’albero dei guasti e poi compreso il percorso per raggiungerlo”, ha detto Stitch.

La missione di test di volo dell’equipaggio di 10 giorni dello Starliner con gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams, entrambi ex piloti collaudatori della Marina americana, è una missione di sviluppo che prevede flessibilità nel caso in cui si verificassero imprevisti nello spazio.

L’inaspettato accadde il 6 giugno durante l’attracco, quando una piccola e persistente perdita di elio e cinque propulsori che funzionavano male influenzarono l’avvicinamento finale dello Starliner alla ISS. La NASA ha rifiutato il primo tentativo di attracco per assicurarsi che la Starliner fosse pronta per il lancio, ma ha consentito il secondo tentativo, che ha portato la navicella spaziale ad attraccare al complesso orbitale.

Ulteriori test e revisione della fonte di elio e di cinque propulsori (su 28 nel sistema di controllo della reazione) hanno rivelato che la perdita si era stabilizzata e la maggior parte dei propulsori si era ripresa. Tuttavia, la NASA e la Boeing hanno deciso di non utilizzare almeno un propulsore durante l’atterraggio a causa di problemi di prestazioni.

Prima della teleconferenza di oggi, l’ultimo importante aggiornamento da parte dei funzionari della Starliner è arrivato il 21 giugno, il che indicava che l’atterraggio sarebbe avvenuto dopo il 2 luglio. I partecipanti alla teleconferenza hanno osservato che l’analisi continua oggi e che potrebbero essere necessari ulteriori test sulla navicella spaziale a seconda di ciò che è accaduto. È stato trovato a White Sands.

“Una volta che tutto sarà completo, ci riuniremo e ci assicureremo di aver fatto tutto il necessario per comprendere il sistema, e poi torneremo a casa sani e salvi”, ha affermato Mark Nappi, vicepresidente e direttore della Boeing Commercial Crew. Programma. programma. Nabi ha sottolineato che i tempi di ciò che accadrà dopo non possono essere ancora determinati. “Questi test sono imprevedibili [as to] Quanto tempo impiegano e quanto successo hanno?

Un Boeing Starliner attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale durante un test di volo dell’equipaggio nel giugno 2024. (Credito immagine: NASA)

Mentre l’analisi continua sulla Terra, Willmore e Williams dedicano il loro tempo a svolgere altri compiti sulla ISS, come la manutenzione. “Sanno che questo è un volo di prova, sanno che impareremo, e questo è positivo. Tutto questo non è inaspettato”, ha detto Nappi a proposito dei commenti dell’equipaggio nelle recenti comunicazioni con Boeing dall’orbita.

Starliner è un nuovo tipo di veicolo spaziale prodotto da Boeing, a differenza dell’altro veicolo commerciale che trasporta gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale: il Crew Dragon di SpaceX, che si basa sul design del veicolo cargo Dragon. Il veicolo Starliner ha effettuato due missioni senza pilota per prepararsi a un volo CFT, dopo che il primo tentativo di raggiungere la ISS nel 2019 era fallito a causa di un problema tecnico al computer.

Nel frattempo, il veicolo Dragon ha condotto una missione senza equipaggio nel 2019 e un volo di prova degli astronauti nel 2020 prima di imbarcarsi in missioni operative con equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale ogni sei mesi.

Dopo la pandemia di COVID-19 e dozzine di riparazioni, il secondo volo di prova dello Starliner senza equipaggio è arrivato sano e salvo alla Stazione Spaziale Internazionale nel 2022 dopo aver riscontrato problemi ai propulsori durante l’attracco. Uno dei motivi per attraccare il CFT per un tempo extra è valutare quale modulo di servizio ha più carburante, poiché verrà gettato in mare durante l’atterraggio. Questi test potrebbero determinare di più sul motivo per cui il sistema di propulsione dello Starliner ha problemi durante l’attracco nel 2022 e nel 2024.