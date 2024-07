La NASA afferma che la palla di fuoco del meteorite apparsa in pieno giorno potrebbe aver scosso parti di New York e del New Jersey

Questo evento non ha prodotto meteoriti, secondo l’agenzia.

I residenti di alcune parti di New York e del New Jersey sono stati sottoposti a un forte shock martedì mattina e i funzionari della NASA hanno affermato che ciò potrebbe essere stato causato da una meteora infuocata in pieno giorno.

Una palla di fuoco diurna è una meteora abbastanza luminosa da essere visibile durante le ore diurne perché brucia più luminosa della luce solare quando entra nell’atmosfera terrestre, secondo Società americana delle meteoriti.

Il team di osservazione meteorologica della NASA ha riferito che la palla di fuoco diurna è stata vista alle 11:17 ET, secondo un aggiornamento condiviso con Facebook Martedì sera.

Tracciando il percorso del meteorite, la NASA stima che la palla di fuoco abbia volato per 49 miglia sopra Upper Bay vicino a Greenville Square a Jersey City.

I funzionari hanno riferito che la palla di fuoco potrebbe aver viaggiato a 34.000 miglia orarie mentre passava sopra la Statua della Libertà a Liberty Island nel porto di New York.

Secondo le stime della NASA, il meteorite sembrò poi disintegrarsi a 29 miglia sopra Midtown a Manhattan.

I funzionari hanno spiegato che fino a martedì “questo percorso era molto rudimentale e incerto”, affermando che le stime erano basate su “alcuni resoconti di testimoni oculari e al momento non sono disponibili dati provenienti da telecamere o satelliti per migliorare la soluzione”.

Questo evento non ha prodotto meteoriti, che sono frammenti di meteorite, secondo la NASA.

L’agenzia ha inoltre osservato che martedì mattina, al momento dell’avvistamento della palla di fuoco, c’erano segnalazioni di “attività militare nelle vicinanze”, affermando che ciò “spiegherebbe i molteplici tremori e suoni riportati dai media”.

Secondo il New York City Emergency Management (NYCEM), sono stati segnalati forti rumori e apparenti scosse dal sud del New Jersey fino a parti del Queens e di Brooklyn.

Il funzionario dell’Autorità della città di New York, Aris Dela Cruz, ha osservato che l’autorità “non ha ricevuto alcuna segnalazione di danni o lesioni legate a questo evento”, in un post su Facebook. X Martedì.