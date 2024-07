La NASA annulla la missione del rover lunare VIPER

BUSAN, Corea del Sud – La NASA ha annullato una missione robotica del rover lunare programmata per cercare ghiaccio al polo sud della Luna, citando ritardi nello sviluppo e superamento dei costi.

La NASA ha annunciato il 17 luglio che terminerà lo sviluppo della missione Volatile Materials Arctic Exploration (VIPER). Il rover doveva essere inviato nella regione polare meridionale della Luna su un lander commerciale chiamato Griffin di Astrobotic Technology, e doveva esplorare il terreno, comprese le aree permanentemente in ombra, per comprendere meglio l’estensione e la forma del ghiaccio d’acqua lì.

In un briefing che annunciava l’annullamento, i funzionari dell’agenzia hanno affermato che i costi del programma VIPER erano aumentati di oltre il 30%, spingendo l’agenzia a rivedere la conclusione del progetto. La NASA ha confermato il lancio del programma VIPER nel 2021 con un costo di 433,5 milioni di dollari. La stima più recente era di 609,6 milioni di dollari, con lancio previsto per settembre 2025, ha affermato Joel Kearns, vice amministratore associato per l’esplorazione presso il Science Mission Directorate della NASA.

“In questo caso, le restanti spese previste per il programma VIPER avrebbero cancellato o interrotto molte altre missioni nella nostra pipeline di servizi commerciali per il carico utile lunare”, ha affermato Nikki Fox, amministratore associato della NASA per la scienza. “Pertanto, abbiamo deciso di abbandonare questa particolare missione.”

Il rover VIPER ha sofferto di una serie di problemi nella catena di approvvigionamento che hanno portato a ritardi nella consegna di componenti chiave non specificati risalenti alla pandemia, ha affermato Kearns. “I ritardi si sono verificati più e più volte per molti componenti chiave”, ha affermato, con piccoli ritardi incrementali che erano più difficili da pianificare per la missione rispetto a un grande ritardo.

Ciò ha complicato il processo di costruzione del veicolo, che ha descritto come delle dimensioni di una piccola automobile costruita dall’interno verso l’esterno. “Molti dei componenti ritardati si trovavano in realtà nella sezione interna di VIPER, quindi il ritardo dei componenti ha iniziato a costringere il team VIPER a ritardare l’assemblaggio e l’integrazione e i test iniziali.”

Lo sviluppo della navicella spaziale è ormai completo, ma solo ora sono iniziati i test ambientali. I costi e il programma rivisti presuppongono che il veicolo spaziale supererà i test ambientali senza problemi, ha affermato Kearns. “Vi dirò che i test ambientali a livello del sistema di sviluppo dei veicoli spaziali generalmente rivelano problemi che devono essere corretti, il che richiederà più tempo e denaro”, ha aggiunto.

Annullare ora il programma VIPER farebbe risparmiare alla NASA almeno 84 milioni di dollari. Questa cifra potrebbe aumentare se il lancio del VIPER venisse posticipato oltre novembre 2025, il che richiederebbe un’attesa dai 9 ai 12 mesi affinché le condizioni di illuminazione adeguate ritornino sul sito di atterraggio nella regione polare, ha affermato.

Gran parte della scienza che VIPER avrebbe svolto sarà svolta da altre missioni, inclusi lander e orbiter, hanno affermato Kearns e Fox. Tuttavia, la mobilità che VIPER avrebbe fornito potrebbe non essere disponibile fino a quando il Lunar Terrain Vehicle della NASA, un rover destinato alle missioni Artemis con equipaggio ma che può anche essere controllato a distanza, non verrà consegnato alla fine di questo decennio.

La NASA prevede di smontare la navicella spaziale VIPER per riutilizzarne l’hardware e altri componenti. Ma prima, la NASA prenderà in considerazione le proposte delle aziende americane e dei partner internazionali per lanciare la navicella spaziale VIPER da sola, senza alcun costo per il governo. Le proposte dovrebbero raggiungere la NASA il 1° agosto.

Revisione dell’incarico di Griffin

A parte i suoi problemi di sviluppo, VIPER ha dovuto affrontare ritardi a causa della navicella spaziale Griffin, il lander di Astrobotic che dovrebbe portare il veicolo sulla Luna nell’ambito di un ordine di missione CLPS da 322 milioni di dollari. La NASA ha affermato che il rover Griffin dovrebbe essere pronto per la missione entro settembre 2025.

Con la cancellazione del programma VIPER, la NASA manterrà la missione Griffin. Invece, la missione diventerà una dimostrazione tecnologica, trasportando un simulatore di massa al posto del rover per testare la capacità di Griffin di far atterrare grandi carichi utili.

La NASA ha preso in considerazione l’invio di carichi scientifici, ma poiché il lander è stato progettato per trasportare un veicolo spaziale, mancava dell’attrezzatura per il carico utile e delle capacità come energia e comunicazioni di cui quel carico utile avrebbe avuto bisogno, ha detto Kearns.

“Crediamo che se chiediamo ad Astrobotic di apportare modifiche come queste, ritarderemo ulteriormente il loro programma”, ha detto a proposito di potenziali modifiche per accogliere i carichi utili. “Aumenterà i costi per il governo e ritarderà una dimostrazione di successo dello sbarco in Antartide il grande lander Griffin”, ha detto riguardo a potenziali modifiche per accogliere i carichi utili. “Questo è ciò che ci piacerebbe molto vedere”.

Astrobotic sarà inoltre libera di lanciare i propri payload commerciali. John Thornton, amministratore delegato di Astrobotic, ha dichiarato in un’intervista che la società sta considerando un lancio di prova del servizio di generazione di energia LunaGrid a bordo della Griffin. “Vogliamo volare velocemente, ma vogliamo anche che la missione abbia un impatto maggiore del semplice atterraggio”, ha aggiunto.

Ha detto che il veicolo Griffin, che non contiene un veicolo Viper, atterrerà nella regione polare sud della luna, anche se non è necessario che atterri nella stessa posizione che la NASA ha scelto per il veicolo Viper. Ciò dipenderà da eventuali nuovi carichi utili registrati dal rover, con la possibilità di recarsi in un sito di atterraggio più sicuro per ridurre i rischi per la missione.

Kearns e Thornton hanno affermato che l’agenzia ha notificato recentemente alla società la decisione, ma non ha fornito ulteriori dettagli. La NASA ha informato Astrobotic della decisione appena un giorno prima che fosse annunciata pubblicamente, ha detto una fonte del settore.

“Quest’anno è stato sicuramente pieno di turbolenze e sfide per Astrobotic”, ha detto, riferendosi al lancio di gennaio del suo primo lander lunare, Peregrine, che ha subito una perdita di carburante dopo il lancio e non è stato in grado di tentare un allunaggio. Ha aggiunto che l’annullamento della missione Viber “è un altro colpo allo stomaco, ma ce ne occuperemo”.

La NASA ritiene che Griffin sarà in grado di atterrare in sicurezza sulla Luna, con o senza Viper a bordo, ha detto Kearns, indicando il lavoro finanziato dalla NASA per l’azienda per condurre ulteriori test del sistema di propulsione. “Confidiamo che escano e provino quell’atterraggio, altrimenti non continueremmo con loro.”

“Sono sempre un ottimista. Devi essere nel settore spaziale”, ha detto Thornton. “Sono entusiasta di ciò in cui possiamo trasformare tutto questo.”

