La NASA e la Boeing rinviano nuovamente l’atterraggio degli astronauti dello Starliner, per studiare le perdite di elio e i problemi di propulsione.

La prima missione astronauta per la capsula Starliner della Boeing è stata nuovamente prolungata.

Starliner rimarrà agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) almeno fino al 2 luglio, circa una settimana dopo rispetto alla data target precedentemente annunciata del 26 giugno. Il tempo aggiuntivo consentirà a Boeing e alla NASA di avere più tempo per valutare i numerosi problemi sorti con il veicolo.

“Ci stiamo prendendo il nostro tempo e seguendo il processo standard del team di gestione della missione”, ha detto Steve Stich, responsabile del programma commerciale dell’equipaggio della NASA, in una conferenza stampa. Aggiornamento venerdì sera (21 giugno).

“Stiamo lasciando che i dati guidino il nostro processo decisionale relativo alla gestione delle piccole perdite nel sistema di elio e alle prestazioni di propulsione che abbiamo osservato durante il rendezvous e l’attracco”, ha aggiunto.

L’attuale missione Starliner, nota come Crew Flight Test (CFT), ha inviato gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il CFT è stato lanciato il 5 giugno ed è arrivato al laboratorio orbitante il giorno successivo.

Ma, come ha notato Stitch, l’arrivo non è stato del tutto liscio. Durante il suo inseguimento verso la Stazione Spaziale Internazionale, lo Starliner ha avuto problemi con cinque dei suoi 28 propulsori RCS (Reaction Control System). Alla fine quattro di loro furono riportati online.

Inoltre, i membri del team CFT hanno osservato cinque piccole perdite di elio nel sistema di propulsione dello Starliner. Uno è stato avvistato prima del lancio ma non è stato considerato un problema serio; Quattro di loro sono apparsi dopo che la capsula è stata lanciata dal razzo Atlas V della United Launch Alliance.

Inizialmente era previsto che Starliner trascorresse circa una settimana sulla Stazione Spaziale Internazionale durante questa crociera. Ma il 9 giugno, la NASA e la Boeing hanno annunciato che la data di partenza era stata posticipata a non oltre il 18 giugno, per accogliere il volo previsto dalla NASA per il 13 giugno sulla Stazione Spaziale Internazionale e per concedere più tempo per l’ispezione dello Starliner.

Poi, martedì (18 giugno), la partenza prevista è stata nuovamente modificata al 26 giugno. La logica era simile: tempo aggiuntivo avrebbe consentito una valutazione più dettagliata delle perdite di elio e dei problemi del sistema di propulsione RCS. C’è ancora da assorbire la passeggiata nello spazio; Il volo, previsto per il 13 giugno, è stato rinviato al 24 giugno, dopo che uno degli astronauti designati si è sentito a disagio con la sua tuta.

La NASA sta pianificando un’altra passeggiata spaziale il 2 luglio e vuole anche che l’attività abbia luogo prima che lo Starliner ritorni sulla Terra, hanno detto i funzionari dell’agenzia in un aggiornamento venerdì.

Un aereo Boeing Starliner durante il suo avvicinamento finale alla Stazione Spaziale Internazionale il 6 giugno 2024. (Credito immagine: NASA)

Le ripetute estensioni del CFT non sono nulla di cui preoccuparsi, ha detto Stich, sottolineando che la NASA ha ancora fiducia in Starliner.

“Lo Starliner si è comportato bene in orbita mentre era attaccato alla stazione spaziale”, ha detto Stitch. “Stiamo utilizzando il tempo aggiuntivo in modo strategico per preparare il terreno per alcune importanti attività della stazione, completando al tempo stesso la preparazione per il ritorno di Butch e Sonny a bordo dello Starliner e ottenendo preziose informazioni sugli aggiornamenti del sistema che vorremo apportare per le missioni post-certificazione.”

La certificazione include la possibilità per Starliner di effettuare missioni astronautiche di sei mesi verso la Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA. SpaceX effettua già questi voli utilizzando la sua capsula Crew Dragon; La compagnia di Elon Musk è nel bel mezzo della sua ottava missione con equipaggio di lunga durata.

“L’equipaggio non ha tempo di lasciare la stazione perché ci sono così tanti rifornimenti in orbita, e il programma della stazione è relativamente aperto fino a metà agosto”, hanno detto i funzionari della NASA nell’aggiornamento diffuso venerdì.