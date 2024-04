La NASA pubblica un e-book gratuito sui misteri dello spazio di Hubble

Dal 1990, il telescopio spaziale Hubble offre agli scienziati una visione straordinaria dell'universo. Hai fornito molto di più 1 milione di dollari Appunti. Ora, la NASA ha rilasciato “Focus di Hubble: L'Universo Oscuroun eBook gratuito che esplora ciò che la missione Hubble ha insegnato agli scienziati sulla materia oscura e l'energia oscura e come queste lezioni stanno scuotendo vecchie teorie.

Non possiamo vederlo, ma si pensa che la materia oscura costituisca la maggior parte della massa dell'universo. A differenza della materia ordinaria, che ha massa, occupa spazio e può essere vista con l’occhio umano o attraverso un telescopio che mostra altre lunghezze d’onda, la materia oscura è invisibile e per lo più non rilevabile.

Per molti anni i ricercatori hanno esplorato il suo ruolo nell’universo e gli astronomi ora credono nell’esistenza della materia oscura costituire 27% dell'universo. Si ritiene che l’energia oscura, ritenuta responsabile dell’espansione del nostro universo, costituisca il 68%.

Gli enormi strumenti a bordo del telescopio spaziale Hubble, in orbita attorno alla Terra da decenni, rilevano oggetti che l’occhio umano non può vedere. I dati hanno consentito agli scienziati di comprendere meglio l’universo inosservabile, anche se a volte rappresentano una sfida al modello cosmologico che gli scienziati utilizzano per spiegare come funziona l’universo.

Il libro gratuito copre alcune delle scoperte rese possibili dalla missione Hubble e analizza i misteri rivelati in un inglese semplice. È inoltre ricco di immagini della missione, citazioni di esperti e collegamenti a video che approfondiscono argomenti come Costante di HubbleLa velocità con cui l'universo si sta espandendo.

“C'è ancora molto da fare, ma questo libro vi darà un posto in prima fila su ciò che stava accadendo in questo sforzo”, ha detto in un comunicato stampa Ken Carpenter, scienziato del progetto Hubble Operations. lancio. Il libro è il quinto di una serie di volumi simili sulla missione Hubble e le sue scoperte. READ Un piccolo asteroide colpisce l'atmosfera terrestre poche ore dopo la sua scoperta