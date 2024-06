La NASA sta progettando di lanciare una stella artificiale nello spazio: ecco perché

La NASA si prepara a lanciare nello spazio un’innovativa stella artificiale, in una missione volta a migliorare la precisione delle misurazioni astronomiche.

Questo progetto pionieristico, chiamato Missione LandoltCiò comporta l’implementazione di un piccolo satellite dotato di laser che imitano la luce delle stelle e di altri corpi celesti, fornendo agli astronomi un nuovo strumento per calibrare i loro strumenti con una precisione senza precedenti.

La missione Landolt della NASA e i suoi obiettivi

IL Missione Landoltdal nome del defunto astronomo Arlo Landoltnoto soprattutto per aver creato impressionanti cataloghi di luminosità stellare, è previsto il lancio nel 2029. La missione prevede un dispositivo delle dimensioni di un tostapane dotato di otto laser, progettato per emettere luce a una velocità nota di fotoni.

Questa stella artificiale ruoterà attorno alla Terra da un’altitudine di 22.236 miglia e si muoverà alla stessa velocità della rotazione terrestre, apparendo quindi stazionaria nel cielo notturno. Questa posizione fissa lo renderà un obiettivo facile e affidabile per i telescopi terrestri.

L’obiettivo principale della missione è migliorare la precisione delle misurazioni della luminosità stellare, un fattore cruciale per comprendere vari fenomeni cosmici. Piace Tyler Richie Yuill“È davvero una novità per noi avere una sorta di stella artificiale là fuori su cui possiamo andare, fare affidamento e utilizzare”, spiega il ricercatore post-dottorato presso l’Osservatorio Lowell. Questo livello di precisione è difficile da raggiungere con le stelle naturali, poiché la loro esatta emissione di luce è sconosciuta e l’atmosfera terrestre assorbe e distorce parte della loro luce.

Migliorare la precisione delle misurazioni astronomiche

Uno degli obiettivi principali della missione è migliorare significativamente la calibrazione del telescopio. Utilizzando livelli di luminosità delle stelle artificiali coerenti e ben definiti, gli astronomi possono eliminare gran parte delle congetture legate agli attuali metodi di calibrazione. Jimmy è un pilotaUn professore assistente di astronomia dell’Università della Florida ha sottolineato l’importanza di questa missione, dicendo: “Gran parte della nostra comprensione dell’universo dipende dalla nostra capacità di misurare la luminosità degli oggetti celesti”.

IL Stella artificiale Aiuterà gli astronomi a misurare la luce emessa dalle stelle con una precisione fino a dieci volte maggiore rispetto ai metodi attuali. Questa maggiore risoluzione consentirà valutazioni più accurate delle proprietà stellari come dimensioni, volume ed età. “Per ogni stella, devi sapere esattamente quanta energia proviene dalla stella, esattamente quanto è lontano il pianeta, ecc.”, ha osservato Tayar, sottolineando il potenziale della missione per far avanzare la nostra comprensione degli esopianeti e della loro abitabilità.

Implicazioni più ampie della “stella artificiale” della NASA per l’astronomia

IL Missione Landolt Si prevede che avrà effetti di vasta portata su vari campi dell’astronomia. Fornendo una fonte di calibrazione affidabile, aiuterà nello studio di fenomeni che vanno da… Stelle vicine A Supernovae lontane. Ciò potrebbe anche aiutare ad affrontare una delle più grandi sfide della cosmologia: determinare con precisione il tasso di espansione dell’universo. I metodi esistenti producono valori leggermente diversi e questa attività può fornire i dati necessari per risolvere queste discrepanze.

Comprendere il tasso di espansione è cruciale per lo studio Energia oscura, la forza misteriosa che si ritiene guidi l’espansione accelerata dell’universo. I dati ottenuti dalla missione Landolt possono aiutare gli astronomi a comprendere meglio questa forza e i suoi effetti sul futuro dell’universo.

Tyler Richie Yuill Ha riassunto il potenziale impatto della missione dicendo: “Quindi qualsiasi cosa, dai piccoli pianeti all’intera dimensione dell’universo, dipende dalla nostra comprensione delle stelle, da quanto sono luminose e che tipo di luce emettono. Penso davvero di sì”. . Sarà rivoluzionario in astronomia.”

IL Missione Landolt Rappresenta un importante progresso nella ricerca astronomica e fornisce un nuovo strumento per migliorare la precisione delle misurazioni stellari. Man mano che la missione procede, promette di fornire approfondimenti che potrebbero cambiare la nostra comprensione dell’universo, dai più piccoli esopianeti alle vaste distese dell’universo.