La navicella spaziale Orion della NASA si prepara per la prossima missione Artemis II

I tecnici della NASA hanno preparato con cura la navicella spaziale Orion per il suo ruolo fondamentale nella prossima missione Artemis II.

È previsto che il veicolo spaziale integrato orbiti attorno alla Luna e recentemente è stato sottoposto alle fasi finali di test e assemblaggio per garantire che sia completamente equipaggiato per gestire le difficili condizioni dello spazio.

Questa fase è vitale perché rappresenta il culmine di anni di sviluppo e test volti a rendere l’esplorazione dello spazio profondo una realtà per l’attuale generazione.

La navicella spaziale Orion della NASA si avvia verso il lancio con un importante traguardo di assemblaggio e test

Il 28 giugno 2024, la navicella spaziale Orion della NASA è stata sollevata con cautela da… Assemblea finale E Test del sistema cellula, che è un passo cruciale verso il suo eventuale rilascio. Questo processo includeva una verifica approfondita delle prestazioni dei suoi sottosistemi per garantirne la sicurezza operativa.

I tecnici hanno effettuato controlli approfonditi per individuare eventuali perdite nei sistemi di propulsione, compito necessario per garantire… Navicella spaziale Una propulsione e una manovrabilità adeguate possono essere mantenute nel vuoto dello spazio.

Queste misure fanno parte di uno sforzo più ampio per verificare la preparazione del veicolo spaziale per la impegnativa missione che lo attende, poiché ogni componente deve funzionare perfettamente per garantire la sicurezza dell’equipaggio.

Prove elettromagnetiche e prove nel vicino vuoto

Dopo averlo rimosso dalla cella di prova, Orione La navicella spaziale è stata spostata da una gru da 30 tonnellate in una camera di levitazione recentemente rinnovata per i test elettromagnetici. Questo passaggio è fondamentale per garantire che i sistemi del veicolo spaziale possano sopravvivere e funzionare efficacemente nell’ambiente elettromagnetico dello spazio.

La fase successiva prevede la sottomissione Orione Ad un ambiente quasi privo di aria rimuovendo sistematicamente l’aria per creare un’area di pressione estremamente bassa. Questo ambiente simula le condizioni che la navicella spaziale incontrerà durante la sua missione lunare, dove dovrà operare senza lo strato protettivo dell’atmosfera terrestre.

I dati raccolti da questi test saranno utili per la qualificazione Orion per la seconda missione Artemis, Fornire informazioni agli ingegneri sulle loro prestazioni nelle difficili condizioni dello spazio.

Obiettivi della seconda missione Artemis

IL Artemide II Questa missione rappresenta un grande passo avanti nell’esplorazione spaziale umana, con l’obiettivo di inviare astronauti intorno alla Luna e gettare le basi per le future missioni di esplorazione lunare. Test rigorosi del compito Veicolo spaziale Orione Garantire che tutti i sistemi siano robusti e affidabili è una pietra angolare di questa missione.

Questa missione mira non solo a riportare gli esseri umani sulla Luna, ma anche a raccogliere dati importanti che forniranno informazioni per le missioni successive, compreso un possibile atterraggio sulla superficie lunare. NASA Mentre questi meticolosi preparativi avanzano, la comunità globale osserva con il fiato sospeso, desiderosa di assistere al prossimo passo da gigante dell’umanità nell’universo.

Artemide II Il compito è un passo cruciale Il più ampio programma Artemis della NASA, che mira a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna entro la fine del decennio. Questa missione metterà alla prova il supporto vitale, le comunicazioni e i sistemi di navigazione di Orion, tutti essenziali per la futura esplorazione dello spazio profondo.

successo Artemide II Aprirà la strada alla terza missione Artemis, nella quale gli astronauti atterreranno sulla superficie lunare per la prima volta dal 1972. Riflette gli sforzi in corso NASA Un impegno per ampliare i confini dell’esplorazione umana ed espandere la nostra comprensione dell’universo.