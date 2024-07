La NBC avrebbe dovuto mettere in panchina Kelly Clarkson e Peyton Manning

Vivi la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi alla maniera parigina Le Olimpiadi sono iniziate e i parigini non vedono l’ora di accogliere il mondo nella loro città con buoni amici, buon cibo e panorami fantastici.

Parigi – A La pioggia si è trasformata in una pioggia battente A volte il fascino non può essere diluito Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024La gita in barca sulla Senna ha incorporato la storia e la cultura del paese ospitante in vari modi creativi che hanno onorato la Francia, la sua gente e i Giochi.

IL Commento alla NBCBene, questo lascia molto a desiderare.

Peyton Manning e Kelly Clarkson si uniscono al conduttore dei Giochi Olimpici Mike Tirico come co-conduttori ufficiali dell’evento. La NBC aveva promosso la loro presenza diversi mesi prima della cerimonia di apertura. L’acrobazia dei dirigenti – un tentativo di attirare un pubblico più ampio includendo il vincitore della prima stagione di “American Idol” e un membro della Pro Football Hall of Fame – è stata una buona idea nella sala del consiglio.

In pratica, le cose non sarebbero potute andare peggio.

Tirico è il migliore in assoluto quando si tratta Si tratta di ospitare e giocare per giocoEra il solito. Ma Manning e Clarkson erano, nella migliore delle ipotesi, fonte di distrazione e, nella peggiore, difficili da ascoltare.

I tifosi delle Olimpiadi che guardano l’evento da casa non guardano il talk show (Clarkson) e l’analista sportivo (Manning) discute di questioni al di fuori della loro sfera di influenza. Vogliono piuttosto informazioni sostanziali sui paesi e sulle storie degli atleti internazionali.

Ma quello che è successo dopo non è stato sufficiente ad alzare il livello della trasmissione, quando Clarkson ha detto di aver trovato la pioggia “magica” due volte in 15 secondi, e quando Manning ha fatto alcune mosse mentre indossava il braccialetto del quarterback. Almeno Manning sembrava fare qualche reportage parlando con gli atleti e raccontando alcuni aneddoti. Alla fine del programma (che è stato molto lungo), sembrava che entrambi fossero stati eliminati dal gioco, soprattutto Clarkson.

Quando la NBC aveva bisogno di lei, più che mai, per valutare la performance di Celine Dion per concludere lo spettacolo, la Clarkson ha letteralmente detto: “In realtà non posso parlare”.

La grazia salvifica della NBC Forse era Snoop DoggIl rapper sarà protagonista della copertura mediatica nelle prossime due settimane e il suo tempismo è stato perfetto. Venerdì la sua commedia era molto richiesta.

La parte più deludente della trasmissione è stata che non ha fornito una riflessione adeguata di ciò che stava accadendo a Parigi. Una festa da ballo, più simile a una festa rumorosa, su una delle barche, durata venti minuti, ha ricevuto solo una piccola quantità di attenzione.

Anche sotto la pioggia, molti degli elementi visivi della sfilata in barca erano commoventi e commoventi. Una scena metal con la band francese Gojira è stata uno dei primi momenti salienti (seguita da un’ode a Les Misérables), mentre dozzine di modelle senza testa sono apparse alla Conciergerie. L’esibizione della cantante francese Aya Nakamura e della Guardia repubblicana ha intrecciato storia e musica moderna. Una sfilata di moda satirica e un riferimento a Louis Vuitton sono stati altri temi parigini apparsi con successo in televisione. Lo spettacolo di luci della Torre Eiffel alla fine, l’esibizione di Celine Dion sotto il punto di riferimento e il calderone acceso sono stati eventi storici. Lady Gaga ha contribuito a far iniziare i festeggiamenti con il piede giusto.

L’atmosfera di festa creata dai tifosi che hanno sfidato le condizioni atmosferiche ha creato un’atmosfera di festa in campo. Ma le trasmissioni televisive non riuscivano a trasmettere questa atmosfera: i pericoli di doversi concentrare sulle barche e spostarsi subito sul fiume.

La NBC non ha sottolineato abbastanza la barca americana e le interviste a Maria Taylor, una brillante reporter che fa domande (cosa diventata rara in televisione di questi tempi). Questo tipo di accesso esclusivo avrebbe dovuto essere più prominente. L’opportunità di mettere in risalto atleti diversi dai grandi nomi come A’ja Wilson, Noah Lyles, Joel Embiid e Steph Curry è stata persa.

Ancora una volta, vale la pena notare come le notevoli difficoltà causate dalla pioggia durante la trasmissione possano aver influito sulla capacità di lanciare la palla a Taylor sulla barca. Ma se questo fosse stato il piano fin dall’inizio, sarebbe stato meglio per lei sedersi accanto a Tirico come co-conduttrice.

Parlando di opzioni migliori per co-ospitare il concerto, perché non Rebecca Lowe, che ha guidato la copertura pre-concerto, o Snoop Dogg?

Ad un certo punto, sembrava che Manning avesse immerso il microfono nella Senna. La conduttrice di “OGGI” Hoda Kotb ha promesso una chiamata FaceTime con Simone Biles mentre intervistava la sua famiglia su un ponte sulla Senna. Questa promessa non è stata mantenuta e Kotb è scomparso dalla trasmissione per circa tre ore. La co-conduttrice Savannah Guthrie ha concluso un segmento “OGGI” dicendo che non poteva sentire nulla e la rete ha improvvisamente inserito il suo primo annuncio dalla trasmissione. La NBC ha mantenuto la prima ora della trasmissione senza pubblicità, ha detto.

Una cerimonia di apertura come questa è sempre stata una sfida da produrre. Dal punto di vista televisivo, questo sarà l’evento più complesso di sempre, ha affermato Molly Solomon, presidente del Comitato Olimpico Sportivo della NBC e produttrice esecutiva.

“È audace, audace, audace e sarà comunque memorabile”, ha detto Solomon a USA TODAY Sports a maggio.

Sfortunatamente, per i telespettatori statunitensi e per la NBC, il ragionamento potrebbe essere in gran parte sbagliato.